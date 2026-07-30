Bis zu 20 Zentimeter Hagel: Unwetter trifft die Steiermark schwer

Ein schweres Gewitter hat Baierdorf in der Gemeinde Schöder am Mittwochabend schwer getroffen. Bis zu 20 Zentimeter hoch lag der Hagel, Keller wurden überflutet und auf der L704 ging eine Mure ab.

Ein ortsfestes Gewitter ließ den Hagel in Baierdorf bis zu 20 Zentimeter hoch liegen. Die Feuerwehr kämpfte vier Stunden lang gegen eine Mure und Wasser in mehreren Kellern.

Ein ortsfestes Gewitter ließ den Hagel in Baierdorf bis zu 20 Zentimeter hoch liegen. Die Feuerwehr kämpfte vier Stunden lang gegen eine Mure und Wasser in mehreren Kellern.

Wie 5 Minuten berichtete, waren für Mittwoch (29. Juli) kräftige Gewitter in Teilen der Steiermark angekündigt. Für die Bezirke Liezen, Murtal, Leoben und Murau galt eine Unwetterwarnung der Stufe Rot. Experten warnten vor Starkregen, lokalen Überflutungen, Sturmböen und Hagel mit bis zu drei Zentimetern Durchmesser. Im Oberen Murtal hatten sich bereits am Nachmittag erste kräftige Gewitterzellen gebildet.

Bis zu 20 Zentimeter Hagel in Baiersdorf

Am Abend traf das Unwetter schließlich auch die Gemeinde Schöder im Bezirk Murau. Um 19.01 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Schöder wegen eines ortsfesten Gewitters alarmiert. Besonders schwer erwischte es den Ortsteil Baierdorf, wo außergewöhnlich starker Regen und Hagel niedergingen. Stellenweise türmten sich die Hagelkörner bis zu 20 Zentimeter hoch. Die enormen Wassermassen sorgten rasch für mehrere Einsätze. Auf der L704 Sölkpassstraße musste die Feuerwehr einen Murenabgang beseitigen. Gleichzeitig drang Wasser in mehrere Keller im Gemeindegebiet ein. Die Einsatzkräfte pumpten die betroffenen Räume aus, um weitere Schäden zu verhindern.

©Freiwillige Feuerwehr Schöder/HLMd.V. Mario Lercher | Bis zu 20 Zentimeter hoch türmte sich der Hagel in Baierdorf bei Schöder. Die Feuerwehr war rund vier Stunden im Einsatz.

Vier Stunden Einsatz

Insgesamt standen 19 Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Schöder im Einsatz. Sie rückten mit dem HLF4-5000, dem LKW-A und dem MTF aus und wurden von einem Gemeindetraktor unterstützt. Nach rund vier Stunden waren die Mure beseitigt und die betroffenen Keller ausgepumpt. Um 23 Uhr war die Feuerwehr wieder vollständig einsatzbereit.