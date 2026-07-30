222 km/h auf der A9: Lenker wollte testen, ob die Zivilstreife mithalten kann

Auf der A9 bei Rottenmann war ein 40-Jähriger mit 222 km/h unterwegs. Er wollte sehen, ob der Skoda Octavia vor ihm mithalten kann - ohne zu erkennen, dass es eine Zivilstreife war.

Mit 222 km/h überholte ein 40-Jähriger auf der A9 bei Rottenmann eine Zivilstreife, weil er testen wollte, ob der Skoda mithalten kann.

Mit 222 km/h überholte ein 40-Jähriger auf der A9 bei Rottenmann eine Zivilstreife, weil er testen wollte, ob der Skoda mithalten kann.

Am Mittwochabend, 29. Juli 2026, führte eine Zivilstreife gegen 20.15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen auf der Pyhrnautobahn durch. Die Beamten waren in Fahrtrichtung Norden im Bereich Rottenmann unterwegs. Plötzlich überholte sie ein Wagen mit weit überhöhter Geschwindigkeit. Bei der Nachfahrt maßen die Polizisten 222 km/h.

Stopp am Rastplatz

Die Zivilstreife fuhr dem Wagen nach und konnte ihn beim Rastplatz Rottenmann-Nord anhalten. Am Steuer saß ein 40-jähriger Mann aus dem Bezirk Leoben. Erst bei der Kontrolle wurde klar, warum er so stark beschleunigt hatte. Seine Erklärung brachte eine überraschende Wendung.

Kuriose Erklärung

Laut Landespolizeidirektion Steiermark gab der Lenker an, seine Geschwindigkeit erhöht zu haben, „um zu testen, ob der vor ihm fahrende Pkw (Zivilstreife, Skoda Octavia) mithalten könne.“ Dass es sich bei dem Wagen vor ihm um ein Zivilfahrzeug der Polizei handelte, hatte er nach eigenen Angaben nicht erkannt.

Führerschein weg

Für den 40-Jährigen hatte die Fahrt unmittelbare Folgen. Die Beamten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Außerdem wird der Mann angezeigt. Eine Beschlagnahme des Pkw war laut Polizei aufgrund der Eigentumsverhältnisse nicht möglich.