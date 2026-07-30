Gefahr im Verzug: Polizei zieht neun Fahrzeuge aus dem Verkehr

Bei Kontrollen im Bezirk Deutschlandsberg entdeckte die Polizei zahlreiche Mängel und Verstöße. Für acht Motorfahrräder und einen Lastwagen war die Fahrt sofort vorbei.

Eine Schwerpunktaktion hat am Mittwoch, 29. Juli 2026, im Bezirk Deutschlandsberg zahlreiche Verstöße ans Licht gebracht. Die Beamten der Polizeiinspektion Deutschlandsberg waren dafür den ganzen Tag im Einsatz. Kontrolliert wurden der Schwerverkehr sowie Pkw und Motorfahrräder. Im Mittelpunkt standen der technische Zustand der Fahrzeuge und die Sicherheit auf den Straßen.

Insgesamt 72 Anzeigen

Bei den Kontrollen erstatteten die Polizisten insgesamt 72 verkehrsrechtliche Anzeigen. Ein großer Teil davon betraf technische Mängel an Fahrzeugen. Dazu kamen Übertretungen nach dem Tiertransportgesetz. Auch Verstöße gegen europäische Vorschriften für den gewerblichen Güterverkehr wurden festgestellt. Dabei ging es unter anderem um Lenk- und Ruhezeiten sowie um den digitalen Fahrtenschreiber.

Kennzeichen abgenommen

Für neun Fahrzeuge endete die Kontrolle noch an Ort und Stelle. Bei acht Motorfahrrädern und einem Lastkraftwagen stellten die Beamten schwerwiegende technische Mängel fest. Wegen Gefahr im Verzug nahmen sie die Kennzeichentafeln sofort ab. Die Fahrzeuge dürfen erst wieder auf die Straße, wenn die Mängel behoben wurden. Zusätzlich ist eine neuerliche Begutachtung beziehungsweise eine behördliche Freigabe notwendig.

Mehr Verletzte

Wie wichtig solche Kontrollen sind, zeigen auch vorläufige Zahlen der Statistik Austria. Im ersten Quartal 2026 wurden in der Steiermark 1.138 Menschen bei Verkehrsunfällen verletzt. Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es 1.087 Verletzte. Auch die Zahl der Todesopfer stieg von neun auf 15 Personen. Die Polizei will deshalb weiterhin gezielte Kontrollen und vorbeugende Maßnahmen auf den steirischen Straßen durchführen.