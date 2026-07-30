Störung in Spielfeld-Straß: Züge können derzeit nicht fahren

Auf der Strecke zwischen Spielfeld-Straß und Leibnitz geht derzeit nichts: Eine Oberleitungsstörung stoppt den Zugverkehr. Für den Nahverkehr richtet die ÖBB einen Schienenersatzverkehr ein.

Wegen einer Oberleitungsstörung ist in Spielfeld-Straß derzeit kein Zugverkehr möglich. Für den Nahverkehr wird ein Schienenersatzverkehr nach Leibnitz eingerichtet.

Wegen einer Oberleitungsstörung ist in Spielfeld-Straß derzeit kein Zugverkehr möglich. Für den Nahverkehr wird ein Schienenersatzverkehr nach Leibnitz eingerichtet.

Seit Donnerstagmorgen (30. Juli) ist in Spielfeld-Straß kein Zugverkehr möglich. Die ÖBB meldete den Störfall um 8.20 Uhr über ihre Verkehrsleitzentrale. Als Grund nennt das Unternehmen eine Störung an der Oberleitung. Wörtlich heißt es: „Derzeit ist in Spielfeld-Straß kein Zugverkehr möglich. Grund dafür ist eine Oberleitungsstörung.“

Ersatzverkehr eingerichtet

Für Reisende im Nahverkehr wird damit eine Ersatzverbindung eingerichtet. Der Schienenersatzverkehr soll zwischen Spielfeld-Straß und Leibnitz fahren. Auch am Grazer Hauptbahnhof wurde laut einem 5-Minuten-Leser auf die Störung hingewiesen. Dort soll durchgesagt worden sein, dass die Einschränkung angeblich bis etwa 10 Uhr dauert. Wie lange die Oberleitungsstörung tatsächlich anhält, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Auch ein Zeitpunkt für die Wiederaufnahme des Zugverkehrs wird nicht genannt.