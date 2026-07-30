Sieben Festnahmen nach Ausschreitungen bei Testspiel

Am Sportplatz in Buch-St. Magdalena eskalierte am Mittwochabend ein internationales Testspiel. Drei Männer aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld wurden verletzt, sieben Verdächtige festgenommen.

Nach den Ausschreitungen bei einem internationalen Testspiel in Buch-St. Magdalena nahm die Polizei sieben Tatverdächtige fest.

Nach den Ausschreitungen bei einem internationalen Testspiel in Buch-St. Magdalena nahm die Polizei sieben Tatverdächtige fest.

Am Mittwoch, 29. Juli 2026, trafen MC d’Alger aus Algerien und Al Hilal aus Saudi-Arabien auf dem Sportplatz des SV Buch-St. Magdalena aufeinander. Die Partie der beiden Erstligisten begann um 18 Uhr. Gegen 19.30 Uhr dürfte auf der Tribüne ein Streit zwischen mehreren Zuschauern handgreiflich geworden sein. Dabei wurden zwei 43-Jährige und ein 19-Jähriger aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld unterschiedlichen Grades verletzt.

Flucht über Autobahn

Nach der Auseinandersetzung flüchteten die Tatverdächtigen zunächst mit einem in Frankreich zugelassenen Auto. Ihre Fahrt führte über die Autobahn. Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den Männern ein. Schon kurze Zeit später konnte eine Zivilstreife das gesuchte Fahrzeug anhalten.

Stopp auf der S7

Polizisten der Polizeiinspektion Ilz-FGP stoppten das mit sieben Personen besetzte Auto auf der Fürstenfelder Schnellstraße S7 in Fahrtrichtung Ungarn. Weitere Polizeistreifen unterstützten den Einsatz. Die sieben Tatverdächtigen wurden festgenommen. Laut ersten Erkenntnissen dürfte es sich um Anhänger des algerischen Vereins im Alter zwischen 19 und 34 Jahren handeln. Sie befinden sich derzeit in Haft.

Ermittlungen laufen

Nach ersten Erkenntnissen könnte der Auseinandersetzung ein Vorfall rund um das Zünden pyrotechnischer Gegenstände vorausgegangen sein. Bei einem der Verdächtigen stellten die Beamten außerdem Suchtmittel sicher. Was genau zur Eskalation führte, ist noch nicht geklärt. „Die genauen Hintergründe und der Ablauf der Eskalation sind noch Gegenstand laufender Ermittlungen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.