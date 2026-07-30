Schwerer Frontalcrash auf der B96: Drei Menschen verletzt

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B96 in Teufenbach-Katsch wurden am Mittwochnachmittag drei Menschen verletzt. Eine Person musste von der Feuerwehr aus einem Fahrzeug befreit werden.

Nach dem Frontalzusammenstoß auf der B96 befreiten Einsatzkräfte eine eingeschlossene Person aus einem Auto.

Nach dem Frontalzusammenstoß auf der B96 befreiten Einsatzkräfte eine eingeschlossene Person aus einem Auto.

Am Mittwochnachmittag, dem 29. Juli, wurden die Feuerwehren Katsch an der Mur und Niederwölz zu einem schweren Verkehrsunfall alarmiert. Auf der Murtal Straße im Gemeindegebiet von Teufenbach-Katsch waren zwei Autos frontal zusammengestoßen. Eine Person war nach dem Unfall im Fahrzeug eingeschlossen. Die Einsatzkräfte bereiteten daraufhin die technische Menschenrettung vor.

Person befreit

Mit einem hydraulischen Rettungsgerät befreiten die Feuerwehrleute die eingeschlossene Person aus dem Pkw. Anschließend wurde sie an den Rettungsdienst übergeben. Während der Rettungsarbeiten richteten die Einsatzkräfte einen doppelten Brandschutz ein. Zusätzlich bauten sie einen Sichtschutz rund um die Unfallstelle auf.

©Feuerwehr Katsch an der Mur | Insgesamt wurden drei Menschen verletzt. Eine schwer verletzte Person wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Drei Verletzte

Die schwer verletzte Person wurde zunächst notärztlich versorgt. Danach flog sie der Rettungshubschrauber Christophorus 14 in ein Krankenhaus. Zwei weitere verletzte Personen wurden ebenfalls vom Rettungsdienst betreut. Sie kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser.

Straße gesichert

Nach der Menschenrettung unterstützten die Feuerwehren die Bergung der beiden Fahrzeuge. Außerdem reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn und stellten die Verkehrssicherheit wieder her. Im Einsatz standen 21 Mitglieder der Feuerwehren Katsch an der Mur und Niederwölz mit mehreren Fahrzeugen. Ebenfalls vor Ort waren Polizei, Rotes Kreuz, Straßenmeisterei und ein Abschleppunternehmen.