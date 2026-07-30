Erneute Unwetterwarnung für die Steiermark: Hagel und Starkregen drohen

Nach dem schweren Unwetter am Mittwoch mit bis zu 20 Zentimetern Hagel in Schöder warnt Skywarn Austria auch für Donnerstag vor Wärmegewittern. In neun steirischen Bezirken gilt eine Vorwarnung.

Erst am Mittwoch zogen heftige Gewitter über Teile der Steiermark. Wie 5 Minuten berichtete, galt unter anderem für den Bezirk Murau eine rote Unwetterwarnung. In Baierdorf bei Schöder türmte sich der Hagel stellenweise bis zu 20 Zentimeter hoch. Die Feuerwehr musste mehrere Keller auspumpen und einen Murenabgang auf der L704 Sölkpassstraße beseitigen.

Gewitter ab Mittag

Auch am Donnerstag, dem 30. Juli, bleibt die Lage nicht überall ruhig. Eine Hochdrucklage bestimmt weiterhin das Wetter in Österreich, gleichzeitig strömt erneut warme Luft aus Südwesten ein. Laut Skywarn Austria bilden sich ab dem späten Vormittag entlang der Alpen zahlreiche Quellwolken, aus denen im Tagesverlauf Schauer und Gewitter entstehen können. In der Steiermark liegt der Schwerpunkt im Mur- und Mürztal, im Grazer Bergland sowie im Weizer Bergland. Die Prognose gilt von 13 bis 23 Uhr. „Das Unwetterpotenzial fällt nach aktuellem Stand etwas geringer aus als am Vortag“, heißt es von Skywarn Austria.

Starkregen und Hagel

Trotz des geringeren Unwetterpotenzials können die Gewitter örtlich kräftig ausfallen. Weil sie sich nur langsam weiterbewegen, sind auf engem Raum erneut hohe Regenmengen möglich. Dazu kommen laut der Prognose eine örtliche Überflutungsgefahr, Sturmböen in Gewitternähe und Hagel mit bis zu etwa drei Zentimetern. Auch im südlichen Flachland können ausgedehnte Wolkenschirme der Gewitter am Nachmittag und Abend zeitweise die Sonne verdecken.

Warnung für neun Bezirke ausgerufen

Die UWZ führt für Hartberg-Fürstenfeld, Murtal, Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Liezen, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz eine Vorwarnung für Gewitter und Hagel. Für Leibnitz, Graz-Stadt, Südoststeiermark und Deutschlandsberg sind laut der vorliegenden Übersicht keine Warnungen eingetragen. Am Abend sollen die Gewitter laut Skywarn Austria rasch zusammenfallen. Danach wird eine landesweit ruhige Nacht erwartet.