Auto kracht auf A9 in Lkw und bleibt auf dem Dach liegen

Zwischen Mautern und der Raststation Kammern hat sich Donnerstagfrüh ein Pkw nach einem Auffahrunfall mit einem Lkw überschlagen. Der verletzte Lenker wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Nach dem Auffahrunfall auf der A9 kam der Pkw auf dem Dach zum Stillstand.

Nach dem Auffahrunfall auf der A9 kam der Pkw auf dem Dach zum Stillstand.

Am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, wurden die Feuerwehren Mautern, Kammern und Seiz um 3.05 Uhr auf die A9 Pyhrnautobahn gerufen. Der Unfall passierte in Fahrtrichtung Slowenien zwischen Mautern und der Raststation Kammern. Dort ist ein Wagen aus bislang unbekannter Ursache auf einen vor ihm fahrenden Lkw aufgefahren. Die Feuerwehr Seiz wurde noch während der Anfahrt storniert.

Auto blieb am Dach liegen

Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Pkw und kam auf dem Dach zum Stillstand. Der Lenker konnte sich mit Unterstützung von Ersthelfern selbst aus dem Fahrzeug befreien. Feuerwehrsanitäter übernahmen unmittelbar die Erstversorgung und Betreuung. Danach kümmerte sich das Rote Kreuz Leoben mit zwei Rettungswagen und einem Notarzt um den Verletzten.

©Freiwillige Feuerwehr Mautern in Steiermark | Die Feuerwehren Mautern, Kammern und Seiz wurden zu dem Unfall auf der A9 alarmiert. Für die Feuerwehr Seiz endete der Einsatz bereits auf der Anfahrt.

Lenker ins Spital eingeliefert

Nach der medizinischen Versorgung wurde der Lenker mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte bauten umgehend einen Brandschutz auf. Außerdem banden sie ausgetretene Betriebsmittel. Danach konnte die Bergung des Unfallfahrzeuges beginnen.

Bergung mit Kran

Die Feuerwehr Kammern barg den Wagen mit einem Wechselladefahrzeug samt Kran. Anschließend transportierte ein privates Abschleppunternehmen das Unfallfahrzeug ab und die Einsatzkräfte reinigten die Unfallstelle. Nach rund eineinhalb Stunden konnten sie ihre Arbeiten beenden und in die Rüsthäuser einrücken. Im Einsatz standen die Feuerwehren Mautern und Kammern, die Autobahnpolizei Gleinalm, die ASFINAG, das Rote Kreuz Leoben sowie ein Abschleppunternehmen. Die Einsatzleitung lag bei der Feuerwehr Mautern.