Senior gegen Wand gestoßen: Polizei sucht Schmuckdieb

In St. Margarethen an der Raab sucht die Polizei nach einem unbekannten Mann: Er soll Goldschmuck gestohlen und einen 86-Jährigen bei der Flucht gegen eine Wand gestoßen haben. Nun wurde ein Phantombild veröffentlicht.

Der bislang unbekannte Tatverdächtige soll am Dienstag, dem 7. Juli 2026, gegen 18.30 Uhr ein unversperrtes Einfamilienhaus in Takern I betreten haben. Im Inneren durchsuchte er laut Landespolizeidirektion Steiermark eine Schmuckkommode. Dabei nahm er Goldschmuck im Wert von mehreren Tausend Euro an sich. Der 86-jährige Hausbesitzer überraschte den Mann auf frischer Tat. Um mit der Beute flüchten zu können, soll der Unbekannte den Senior gegen eine Wand gestoßen haben. Der 86-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Flucht im BMW

Vor dem Haus wartete bereits ein Komplize auf den Tatverdächtigen. Die beiden Männer flüchteten zunächst zu Fuß. Kurz darauf stiegen sie in einen schwarzen BMW-SUV mit Wiener Kennzeichen (W-…). In dem Fahrzeug befanden sich laut Polizei zwei weitere Personen. Eine sofort eingeleitete Fahndung in der Umgebung blieb vorerst ohne Erfolg.

So sieht er aus

Der gesuchte Hauptverdächtige soll rund 1,92 Meter groß sein und eine helle Hautfarbe haben. Er trug schwarze, kurz rasierte Haare sowie einen schwarzen Vollbart, der an den Seiten gepflegt und klar konturiert war. Bekleidet war er mit einem hellen, kurzärmeligen Oberteil mit blauen Streifen, einer langen hellen Hose und Halbschuhen. Ermittler des Landeskriminalamtes Steiermark fertigten im Zuge der Erhebungen ein Phantombild an. Die Staatsanwaltschaft ordnete nun dessen Veröffentlichung an.

©LPD Stmk Mit diesem Phantombild sucht die Polizei nach dem mutmaßlichen Haupttäter des Schmuckdiebstahls in St. Margarethen an der Raab.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet um Hinweise zur Identität des abgebildeten Mannes oder zum schwarzen Fluchtfahrzeug. Beobachtungen kannst du der Polizeiinspektion St. Margarethen an der Raab unter 059133 6272 melden. Die Polizei rät außerdem, Haus- und Wohnungstüren auch bei kurzer Abwesenheit zu versperren. Das gilt ebenso, wenn du dich gerade im Garten oder in einem anderen Teil des Hauses aufhältst. Unversperrte Türen erleichtern es Einschleichdieben, schnell und unbemerkt in ein Gebäude zu gelangen.