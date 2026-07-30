SPÖ fordert klimatisierte Räume in steirischen Pflegeheimen

Die anhaltenden Hitzewellen machen älteren Menschen und dem Personal in steirischen Pflegeheimen schwer zu schaffen. Die Pflegeombudsschaft schlägt deshalb Alarm und fordert bauliche Maßnahmen sowie Klimageräte. Damit sollen Bewohner und Beschäftigte vor den hohen Temperaturen geschützt werden. SPÖ-Chef Max Lercher verlangt nun Unterstützung durch das Land.

©SPÖ Steiermark SPÖ-Chef Max Lercher fordert eine Landesförderung für Hitzeschutzmaßnahmen in steirischen Pflegeheimen.

Kärnten als Vorbild

Dabei verweist Lercher auf das Nachbarbundesland Kärnten. Dort gibt es bereits eine eigene Landesförderung für Hitzeschutzmaßnahmen in Pflegeheimen. „Die Hitze in den Heimen wird ohne Schutzmaßnahmen unerträglich – für die Bewohnenden genauso wie für das Pflegepersonal, das unter Extrembedingungen Schwerstarbeit leistet. Kärnten zeigt vor, wie man klimatisierte Rückzugsräume in Heimen schafft. Die steirische Landesregierung darf hier nicht länger tatenlos zusehen“, betont Lercher.

Antrag im Landtag

Die steirische Sozialdemokratie will deshalb einen entsprechenden Antrag im Landtag einbringen. Gefordert wird ein unbürokratisches Förderpaket nach Kärntner Vorbild. Dieses soll klimatisierte Gemeinschaftsräume und baulichen Sonnenschutz in steirischen Pflegeeinrichtungen ermöglichen. Die Maßnahmen sollen laut Forderung flächendeckend umgesetzt werden.

Land soll nachziehen

Lercher nimmt dabei die blau-schwarze Landesregierung in Graz in die Pflicht. Sie soll nach dem Kärntner Beispiel rasch eine eigene Förderung auf den Weg bringen. „Unsere ältere Generation hat ein Recht auf einen würdevollen Lebensabend und das Pflegepersonal auf erträgliche Arbeitsbedingungen. Kärnten macht es vor – die Steiermark muss jetzt handeln!“, stellt Lercher klar. Wann der Antrag im Landtag eingebracht wird, geht aus der Mitteilung nicht hervor.