Guide-Michelin-Restaurants holen Top-Winzer nach Graz

Spitzenküche trifft Spitzenwein: Gleich zwei ausgezeichnete Grazer Restaurants setzen im August auf besondere Genussabende. Gäste dürfen sich auf exklusive Menüs, renommierte Winzer und außergewöhnliche Kooperationen freuen.

Das mit einem grünen Michelin-Stern ausgezeichnete Bistro Kabuff verlässt für zwei Tage seine gewohnten vier Wände.

Das mit einem grünen Michelin-Stern ausgezeichnete Bistro Kabuff verlässt für zwei Tage seine gewohnten vier Wände.

Der August steht in Graz ganz im Zeichen des Genusses. Gleich zwei vom Guide Michelin ausgezeichnete Restaurants bringen Spitzenköche und bekannte österreichische Winzer zusammen. Während im Parkhotel mehrere exklusive Winzerdinner stattfinden, zieht es ein Grazer Gourmetlokal direkt in die Südsteiermark.

Drei Abende mit renommierten Weingütern

Das Gourmetrestaurant „Zur Goldenen Birn“ im Grazer Parkhotel lädt von 6. bis 8. August zu einer besonderen Dinner-Reihe. Sternekoch Jan Eggers serviert an jedem Abend ein Fünf-Gänge-Menü, begleitet von Weinen namhafter Betriebe. Den Auftakt macht das Weingut Tement, danach folgen das Familienweingut Schönberger aus dem Burgenland und das südsteirische Weingut Sabathi. Die Winzer sind persönlich vor Ort und führen die Gäste durch die Weinbegleitung.

Kabuff zieht für zwei Tage in die Südsteiermark

Nicht nur in Graz wird aufgekocht. Das mit einem grünen Michelin-Stern ausgezeichnete Bistro Kabuff verlässt für zwei Tage seine gewohnten vier Wände. Am 22. und 23. August gastiert Küchenchefin Eva Schnabl in der Buschenschank Zweytick in Ratsch an der Weinstraße. Serviert werden Gerichte zum Teilen, begleitet von den Weinen des Hauses.