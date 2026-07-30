Hitze in Pflegeheimen: SPÖ fordert jetzt Klimaanlagen für die Steiermark

Die Hitzewelle bringt viele Pflegeheime an ihre Grenzen. Die steirische SPÖ fordert nun ein Förderpaket für Klimaschutzmaßnahmen nach Kärntner Vorbild. So sollen Bewohner und Pflegekräfte vor extremer Hitze geschützt werden.

Die hohen Temperaturen sorgen nicht nur im Freien für Belastung. Auch in vielen steirischen Pflegeheimen wird die Hitze zunehmend zum Problem. SPÖ-Landesparteivorsitzender Max Lercher fordert deshalb ein rasches Handeln der Landesregierung und verweist auf ein Modell aus Kärnten. „Die Hitze in den Heimen wird ohne Schutzmaßnahmen unerträglich – für die Bewohnenden genauso wie für das Pflegepersonal, das unter Extrembedingungen Schwerstarbeit leistet. Kärnten zeigt vor, wie man klimatisierte Rückzugsräume in Heimen schafft. Die steirische Landesregierung darf hier nicht länger tatenlos zusehen“, betont Lercher.

©SPÖ Steiermark

Förderung nach Kärntner Vorbild gefordert

Nach Angaben der SPÖ soll die Steiermark ein eigenes Förderprogramm auf den Weg bringen. Ziel sei es, klimatisierte Gemeinschaftsräume sowie bauliche Sonnenschutzmaßnahmen in Pflegeeinrichtungen finanziell zu unterstützen. Lercher verweist dabei auf das Nachbarbundesland Kärnten, das bereits eine entsprechende Förderung eingeführt habe. Aus seiner Sicht müsse die Steiermark nun nachziehen. Anlass für die Forderung sind auch Warnungen der Pflegeombudsschaft, die zusätzliche Maßnahmen zum Hitzeschutz in Pflegeheimen empfohlen hat.

Antrag im Landtag angekündigt

Die steirische SPÖ kündigt an, einen entsprechenden Antrag im Landtag einzubringen. Gefordert wird ein unbürokratisches Hitzeschutz-Förderpaket, das den Ausbau klimatisierter Aufenthaltsräume und weiteren Sonnenschutz in Pflegeeinrichtungen ermöglichen soll. „Unsere ältere Generation hat ein Recht auf einen würdevollen Lebensabend und das Pflegepersonal auf erträgliche Arbeitsbedingungen. Kärnten macht es vor – die Steiermark muss jetzt handeln!“, stellt Lercher klar.