Bundesliga-Start: Hartberg fordert Salzburg gleich zum Auftakt

Für den TSV Hartberg beginnt die neue Bundesliga-Saison mit einer echten Bewährungsprobe. Am Samstag gastieren die Oststeirer bei Red Bull Salzburg. Die Gastgeber wollen ihre starke Auftaktserie fortsetzen.

Der Ball rollt wieder in der ADMIRAL Bundesliga. Für den TSV Hartberg startet die neue Saison am Samstag, 1. August, mit einer schwierigen Auswärtsaufgabe. Um 19.30 Uhr treffen die Oststeirer in der Red Bull Arena auf den FC Red Bull Salzburg.

Salzburg seit Jahren zum Saisonauftakt stark

Die Salzburger gehen mit einer beeindruckenden Statistik in die Partie. Seit 2016 haben die „Roten Bullen“ ihr erstes Bundesliga-Spiel einer Saison nicht mehr verloren. Besonders vor heimischem Publikum präsentiert sich Salzburg zum Ligaauftakt traditionell stark. Mit einem klaren 7:1-Erfolg im ÖFB-Cup hat das Team bereits einen gelungenen Start in die neue Spielzeit hingelegt.

Hartberg will an historischem Erfolg anknüpfen

Für den TSV Hartberg könnte die jüngste Vergangenheit Mut machen. Im Mai feierten die Steirer mit einem 3:1-Auswärtssieg den ersten Bundesliga-Erfolg der Vereinsgeschichte gegen Salzburg. Zuvor hatte Hartberg in 21 Ligaduellen nie gegen die Mozartstädter gewinnen können. Auch auswärts wusste Hartberg zuletzt zu überzeugen. In der vergangenen Bundesliga-Saison kassierten die Oststeirer lediglich drei Niederlagen in der Fremde, so wenige wie noch nie in einer Spielzeit.

Neuer Trainer, neues Gesicht

Bei Salzburg hat sich im Sommer einiges verändert. Zahlreiche Abgänge und Neuzugänge sowie ein neues Trainerteam rund um Danny Röhl prägen den Umbruch beim Serienmeister. Sportdirektor Marcus Mann spricht dennoch von einer guten Vorbereitung und einer positiven Stimmung innerhalb der Mannschaft. Röhl erwartet trotz der Favoritenrolle keine einfache Aufgabe. Er rechnet mit einem mutigen Hartberger Team und sieht im Bundesliga-Auftakt eine erste wichtige Standortbestimmung.

Besondere Aktion für Fans

Rund um das erste Heimspiel wartet Salzburg zudem mit einem besonderen Rahmenprogramm auf. Im Fanpark können Besucher Fotos mit den Trophäen der UEFA Champions League, der Europa League und des UEFA Super Cups machen. Zudem bietet der Klub ein vergünstigtes Ticketpaket für die ersten drei Bundesliga-Heimspiele an. Für Hartberg zählt am Samstag aber vor allem eines: Mit einer Überraschung in Salzburg den Grundstein für einen erfolgreichen Saisonstart zu legen.