Steiermarks Hitze-Hotspots: Hier wird es am heißesten und hier drohen Gewitter

Die Hitzewelle hält die Steiermark fest im Griff. Bereits am Donnerstag wurden an mehreren Orten knapp 35 Grad gemessen. Doch das war erst der Auftakt: Am Freitag soll es noch heißer werden, mit Temperaturen von bis zu 37 Grad.

Die Temperaturen kennen derzeit nur eine Richtung, nach oben, 5 Minuten hat berichtet: Warnstufe Orange für die Steiermark: 37 Grad, Tropennächte und Gewitter. Während viele Steirer bereits am Donnerstag ordentlich ins Schwitzen kamen, kündigen Meteorologen für Freitag den bislang heißesten Tag der laufenden Hitzewelle an. Bis zu 37 Grad sind möglich. Schon jetzt zeigen die Messwerte, wo sich die Hitze in der Steiermark besonders staut.

Leoben führt das Hitze-Ranking an

Der Donnerstag brachte in zahlreichen Regionen hochsommerliche Temperaturen. Den Spitzenplatz sicherte sich Leoben mit 34,9 Grad und war damit der heißeste Ort der Steiermark. Nur knapp dahinter reihten sich Fürstenfeld und Hartberg mit jeweils 34,7 Grad ein. Ebenfalls deutlich über der 34-Grad-Marke lagen Bruck an der Mur mit 34,3 Grad sowie Leibnitz-Wagna mit 34,1 Grad. Damit zeigte sich einmal mehr, dass nicht nur die Süd- und Oststeiermark, sondern auch Teile der Obersteiermark derzeit besonders stark von der Hitzewelle betroffen sind. Auch für Feldbach, Deutschlandsberg und Graz gilt die Hitzewarnstufe Orange.

Freitag bringt den Höhepunkt der Hitzewelle

Wer auf Abkühlung hofft, muss sich noch gedulden. Laut GeoSphere Austria erreicht die Hitze am Freitag ihren Höhepunkt. In weiten Teilen der Steiermark werden 33 bis 37 Grad erwartet. Besonders im Osten und Süden könnten die Temperaturen erneut an der 37-Grad-Marke kratzen. Aufgrund der extremen Belastung wurde bereits zur Wochenmitte der Hitzeschutzplan des Landes Steiermark auf Stufe Orange aktiviert. Vor allem für ältere Menschen, Kinder und Personen mit gesundheitlichen Vorerkrankungen kann die anhaltende Hitze gefährlich werden.

Gewitter können regional für Abkühlung sorgen

Mit den hohen Temperaturen steigt auch das Risiko für Wärmegewitter. Vor allem über den Bergen der Obersteiermark können sich im Laufe des Nachmittags Quellwolken bilden. Diese bringen örtlich kräftigen Regen, Sturmböen und kleineren Hagel. Eine flächendeckende Abkühlung ist dadurch allerdings nicht zu erwarten, 5 Minuten hat berichtet: Erneute Unwetterwarnung für die Steiermark: Hagel und Starkregen drohen. Im Süden und Südosten der Steiermark bleibt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter nach derzeitigem Stand gering.

Der Juli war außergewöhnlich heiß und trocken

Nicht nur einzelne Tage, sondern der gesamte Monat fällt deutlich wärmer aus als gewohnt. Laut GeoSphere Austria lag die Durchschnittstemperatur in Österreich im Juli um 3,1 Grad über dem Klimamittel von 1961 bis 1990. Verglichen mit den Jahren 1991 bis 2020 beträgt das Plus immer noch 1,4 Grad. Gleichzeitig fiel im Juli österreichweit rund 53 Prozent weniger Niederschlag als im langjährigen Durchschnitt. Die Kombination aus extremer Hitze und Trockenheit setzt Böden, Pflanzen und Gewässern zunehmend zu. Experten warnen deshalb vor einer anhaltend hohen Belastung, sowohl für die Natur als auch für den Menschen.