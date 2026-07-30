Nach jahrelanger Tradition: Bekanntes Modegeschäft in der Steiermark sperrt zu

Ein weiteres Geschäft verschwindet aus der Weizer Innenstadt: Nach Jahren im Modehandel wird „Guggis Mode“ seine Türen schließen. Der Ausverkauf läuft bereits, früher als geplant könnte endgültig Schluss sein.

Weil in den vergangenen Tagen jedoch bereits viele Waren verkauft wurden, rechnet Inhaberin Jennifer Feisl damit, dass sich die Türen möglicherweise schon früher endgültig schließen.

Weil in den vergangenen Tagen jedoch bereits viele Waren verkauft wurden, rechnet Inhaberin Jennifer Feisl damit, dass sich die Türen möglicherweise schon früher endgültig schließen.

Für viele Stammkunden gehört ein Besuch bei „Guggis Mode“ seit Jahren dazu. Doch damit ist schon bald Schluss. Das Geschäft in der Birkfelder Straße in Weiz wird im September schließen. Derzeit läuft ein großer Abverkauf und der könnte dafür sorgen, dass der letzte Verkaufstag sogar früher als geplant erreicht wird.

Ausverkauf könnte schneller enden als gedacht

Aktuell erhalten Kunden 40 Prozent Rabatt auf das Sortiment. Ursprünglich sollte das Geschäft noch bis 30. September geöffnet bleiben. Weil in den vergangenen Tagen jedoch bereits viele Waren verkauft wurden, rechnet Inhaberin Jennifer Feisl damit, dass sich die Türen möglicherweise schon früher endgültig schließen.

Kundschaft wird weniger

Erst vor drei Jahren war das Modegeschäft von der Bismarckgasse in die Birkfelder Straße übersiedelt. Nachdem Gründerin Gudrun Dragosits in Pension gegangen war, übernahm ihre Stieftochter Jennifer Feisl das Unternehmen. Doch die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen machten den Betrieb zunehmend schwieriger. Nach Angaben der Unternehmerin würden viele Menschen heute bewusster einkaufen und aufgrund der gestiegenen Lebenshaltungskosten häufiger sparen. Gleichzeitig wachse der Druck durch den Online-Handel stetig.

Langer Arbeitsweg spielte ebenfalls eine Rolle

Neben den wirtschaftlichen Herausforderungen kam auch die persönliche Belastung hinzu. Jennifer Feisl lebt mit ihrer Familie in Pinkafeld und pendelte täglich nach Weiz, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Der Arbeitsweg nahm mehrere Stunden pro Tag in Anspruch.Die Entscheidung zur Schließung sei deshalb zwar traurig, bringe gleichzeitig aber auch Erleichterung mit sich. Besonders bedanken möchte sich die Geschäftsführerin bei den langjährigen Stammkundinnen und Stammkunden. Sie hätten das Geschäft über viele Jahre getragen. Gleichzeitig beobachte sie jedoch, dass vor allem jüngere Menschen ihre Kleidung zunehmend online bestellen.