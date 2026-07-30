„Unendlich schwer fällt uns der Abschied“: Steirischer Unternehmer verstorben

Die Weststeiermark nimmt Abschied von einem bekannten Unternehmer. Walter Ofner, Gründer eines Immobilienbüros in Rosental an der Kainach, ist am 26. Juli im Alter von 54 Jahren völlig überraschend verstorben. Nach Angaben seiner Familie erlitt er während eines Aufenthalts auf seinem Boot in Kroatien einen Herzinfarkt. Im September hätte er seinen 55. Geburtstag gefeiert.

Bis zuletzt voller Tatendrang

Noch einen Tag vor seinem Tod zeigte sich Walter Ofner so, wie ihn viele kannten: engagiert, voller Energie und mit großer Leidenschaft für seinen Beruf. Auf seinen Social-Media-Kanälen präsentierte er noch Immobilienangebote und stand mit Kundinnen und Kunden in Kontakt. Sein eigenes Immobilienunternehmen hatte er vor 13 Jahren in Rosental an der Kainach gegründet. Mit viel Einsatz baute er es Schritt für Schritt auf und machte sich weit über die Region hinaus einen Namen. Walter Ofner war in der Immobilienbranche weit über die Bezirksgrenzen hinaus bekannt. Er setzte sich dafür ein, Menschen zusammenzubringen, gründete das Immobilienforum Weststeiermark und war regelmäßig bei Veranstaltungen in der Region anzutreffen. Erst vor Kurzem eröffnete er zudem ein Pop-up-Immobilienbüro im Weststeirischen Einkaufszentrum in Bärnbach.

Kroatien wurde zu seiner zweiten Heimat

Neben der Weststeiermark spielte auch Kroatien eine wichtige Rolle in seinem Leben. Dort fand er nicht nur privat eine zweite Heimat, sondern baute sich auch beruflich ein weiteres Standbein auf. Als Kenner des Immobilienmarktes in Istrien unterstützte er zahlreiche Österreicher bei der Suche nach einer Immobilie und war auch in einer ORF-Dokumentation über Auswanderer zu sehen.

„Behaltet mich so in Erinnerung …“

Besonders berührend sind die Worte, die nun in seiner Parte zu lesen sind: „Unendlich schwer fällt uns der Abschied“, schreibt seine Familie. Und weiter heißt es dort mit einem letzten Wunsch des Verstorbenen: „Behaltet mich so in Erinnerung, wie ich in den schönsten Stunden mit euch beisammen war.“ Von Walter Ofner können Familie, Freunde und Wegbegleiter am Mittwoch, 5. August, um 14 Uhr in der Zeremonienhalle des Stadtfriedhofs Bärnbach Abschied nehmen. Bereits ab Montag, 3. August, besteht die Möglichkeit zur persönlichen Verabschiedung.