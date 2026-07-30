Gartenhütte in Flammen: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Ein Brand in einer Gartenhütte hat am Mittwoch die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt auf den Plan gerufen. Dank des raschen Einsatzes konnte das Feuer schnell gelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden.

Am Mittwoch, dem 29. Juli 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Zeltweg-Stadt zu einem Brand einer Gartenhütte im Stadtgebiet alarmiert. Nach dem Eintreffen verschafften sich die Einsatzkräfte zunächst einen Überblick über die Lage, ehe umgehend ein Atemschutztrupp mit der Brandbekämpfung begann.

Feuer rasch unter Kontrolle gebracht

Mithilfe eines HD-Rohres gelang es den Feuerwehrleuten, die Flammen innerhalb kurzer Zeit unter Kontrolle zu bringen und schließlich vollständig zu löschen. Dadurch konnte verhindert werden, dass sich das Feuer auf umliegende Bereiche ausbreitet. Nach den Löscharbeiten überprüften die Einsatzkräfte den betroffenen Bereich noch mit einer Wärmebildkamera, um mögliche Glutnester auszuschließen. Anschließend wurde die Einsatzstelle an die Polizei übergeben. Zur Brandursache oder zur Höhe eines möglichen Schadens liegen derzeit keine weiteren Informationen vor.