„Lassen Sie Ihre Kinder in Ruhe“: Richterin rechnet mit Einbruchsmutter ab

Sie soll ihre eigenen Kinder über Jahre zu Einbruchstouren mitgenommen haben. Nun ist der Prozess gegen eine 51-Jährige aus dem Bezirk Liezen beendet. Besonders die Worte der Richterin sorgten im Gerichtssaal für Gänsehautmomente.

Der Fall sorgte in der Steiermark bereits im Vorfeld für großes Aufsehen: Eine 51-jährige Frau aus dem Bezirk Liezen soll gemeinsam mit ihren vier minderjährigen Kindern leerstehende Häuser ausgespäht und geplündert haben. Die Kinder schilderten den Ermittlern detailliert, wie die Einbrüche abliefen. Die Mutter bestritt die Vorwürfe hingegen und behauptete unter anderem, ihre Familie habe lediglich sogenannte „Lost Places“ besucht. Nun musste sich die Frau vor dem Landesgericht Leoben verantworten.

Kinder belasteten ihre Mutter schwer

Wie 5 Minuten bereits berichtete, hatte die Polizei der 51-Jährigen nach umfangreichen Ermittlungen mehrere Einbruchsdiebstähle nachgewiesen, hier nachzulesen: „Nur aufs WC“: Mutter und Kinder sollen Häuser geplündert haben. Die Frau erklärte damals, ihre Kinder hätten fremde Häuser lediglich wegen eines dringenden Toilettenbesuchs betreten. Ihre Kinder zeichneten jedoch ein völlig anderes Bild und gestanden, gemeinsam mit der Mutter in Häuser eingebrochen zu sein. Auch vor Gericht blieben sie bei ihren Aussagen.

„Die Idee war nicht von mir“

Die Angeklagte zeigte sich während des Prozesses weiterhin uneinsichtig. Sie erklärte, man sei lediglich auf der Suche nach verlassenen Gebäuden gewesen. Einen Einbruchsplan habe es ihrer Darstellung nach nicht gegeben. Immer wieder versuchte sie zudem, die Aussagen ihrer Kinder infrage zu stellen. Selbst ihren mittlerweile 19-jährigen Sohn, der ebenfalls angeklagt war, bezeichnete sie sinngemäß als unglaubwürdig. Die Richterin schritt ein und machte deutlich, dass sie nicht zulassen werde, dass die Frau ihren Kindern die Verantwortung zuschiebe.

Kinder wollten ihrer Mutter nicht begegnen

Besonders emotional wurde es bei den Aussagen der Kinder. Mehrere von ihnen wollten der Mutter im Gericht gar nicht mehr gegenübertreten. Ein Sohn schilderte, dass die Familie mit dem Auto losgefahren sei, bis ein geeignetes Haus gefunden worden sei. Meist habe die Mutter Fenster oder Türen aufgebrochen. Eine Tochter berichtete unter Tränen, sie sei bereits als Neunjährige auf die Touren mitgenommen worden. Außerdem äußerte sie Sorgen um Tiere im Haushalt ihrer Mutter und erhob weitere schwere Vorwürfe.

Richterin findet deutliche Worte

Am Ende der Verhandlung fand Richterin Sabine Anzenberger ungewöhnlich klare Worte. Weniger die Einbrüche selbst hätten sie schockiert, sondern vielmehr die Tatsache, dass die Angeklagte ihre eigenen Kinder in die Straftaten hineingezogen habe. „Ich glaube, Sie wissen gar nicht, was Sie Ihren Kindern angetan haben. Lassen Sie Ihre Kinder in Ruhe.“ Die Richterin sprach die 51-Jährige schuldig und verhängte 18 Monate Freiheitsstrafe, davon sechs Monate unbedingt, sowie eine Geldstrafe von 2.000 Euro. Das Verfahren gegen den inzwischen 19-jährigen Sohn wurde eingestellt. Er muss 120 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten und 200 Euro Gerichtskosten bezahlen. Zum Abschluss richtete die Richterin noch einen persönlichen Appell an den jungen Mann: Er solle die Chance nutzen und nun seinen eigenen Weg gehen. Das Urteil gegen die Mutter ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da sowohl die Angeklagte als auch die Staatsanwaltschaft Bedenkzeit angemeldet haben.