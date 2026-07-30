Er fragte nach der Toilette, kurz darauf fehlte Bargeld aus der Geldbörse

Mit einer harmlosen Frage soll ein 22-Jähriger eine Reinigungskraft abgelenkt haben. Wenig später fehlte Bargeld aus ihrer Geldbörse. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter und zwei Begleiter nach einer Fahndung stoppen.

Ein mutmaßlicher Diebstahl in einem Gasthaus im Pölstal (Bezirk Murtal) hat am Montag, 27. Juli, zu einer erfolgreichen Fahndung geführt. Ein 22-Jähriger soll das Vertrauen einer Reinigungskraft ausgenutzt und Bargeld aus ihrer Tasche gestohlen haben. Wenig später klickten die Handschellen.

Reinigungskraft bemerkt fehlendes Bargeld

Gegen 9.45 Uhr war eine 45-jährige Frau mit Reinigungsarbeiten in einem Gasthaus beschäftigt, als sie von dem Mann nach der Toilette gefragt wurde. Nachdem sie ihm den Weg gezeigt hatte, arbeitete sie auf der Terrasse weiter. Laut Polizei soll der 22-Jährige in dieser Zeit Bargeld aus ihrer am Tresen abgestellten Tasche entwendet haben. Als die Frau den Mann wenig später nicht mehr im Gasthaus vorfand und bemerkte, dass Geld aus ihrer Geldbörse fehlte, stellte sie ihn auf dem Parkplatz zur Rede. Zu diesem Zeitpunkt saß der Verdächtige bereits mit zwei weiteren Männern in einem Auto. Er bestritt den Vorwurf, ehe das Fahrzeug davonfuhr.

Polizei stoppt Fahrzeug nach Fahndung

Die Reinigungskraft verständigte umgehend die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolgreich: Das Fahrzeug konnte angehalten und die drei Insassen auf eine Polizeiinspektion gebracht werden. Dort zeigte sich der 22-Jährige laut Polizei umfassend geständig.

Verbindung zu weiteren Diebstählen

Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich außerdem der Verdacht, dass der 22-Jährige gemeinsam mit einem 30-jährigen Freund auch für einen Diebstahl in einem Seniorenwohnheim verantwortlich sein könnte. Zudem steht der 22-Jährige im Verdacht, mehrere Diebstähle in Deutschland begangen zu haben. Die drei rumänischen Staatsbürger wurden in das Anhaltezentrum Vordernberg eingeliefert. Die Ermittlungen zu möglichen weiteren Straftaten laufen.