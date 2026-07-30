Rekord in der Steiermark: So viele Menschen machen sich selbstständig wie nie

Inflation und wirtschaftliche Unsicherheiten halten viele Menschen derzeit zurück. Umso überraschender sind die neuesten Zahlen aus der Steiermark: Noch nie haben sich im 1.Halbjahr so viele Menschen selbstständig gemacht.

Während viele Betriebe mit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kämpfen, entscheiden sich immer mehr Menschen in der Steiermark für den Schritt in die Selbstständigkeit.

Während viele Betriebe mit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kämpfen, entscheiden sich immer mehr Menschen in der Steiermark für den Schritt in die Selbstständigkeit.

Während viele Betriebe mit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen kämpfen, entscheiden sich immer mehr Menschen in der Steiermark für den Schritt in die Selbstständigkeit. Die aktuellen Zahlen zeigen: Von Jänner bis Juni wurden 2.791 Unternehmen gegründet, so viele wie noch nie in einem ersten Halbjahr.

Im Schnitt 15 Gründungen pro Tag

Der Gründerboom hält an. Statistisch gesehen wagten 15 Steirerinnen und Steirer pro Tag den Schritt in die Selbstständigkeit. Damit wurde sogar der bisherige Rekord aus dem Jahr 2021 übertroffen, damals gab es im ersten Halbjahr 25 Gründungen weniger. Mit knapp 13 Prozent aller österreichischen Firmengründungen zählt die Steiermark weiterhin zu den gründungsstärksten Bundesländern. Die meisten neuen Unternehmen entstanden im Großraum Graz. Dahinter folgen die Bezirke Hartberg-Fürstenfeld, Weiz sowie Bruck-Mürzzuschlag. Damit zeigt sich, dass die Gründungsdynamik längst nicht nur auf die Landeshauptstadt beschränkt ist.

Frauen gründen immer häufiger

Auffällig ist auch der steigende Anteil an Gründerinnen. Bereits mehr als 42 Prozent aller Neugründungen gehen auf Frauen zurück. Das durchschnittliche Alter der Gründerinnen und Gründer liegt bei rund 37 Jahren. Besonders häufig werden Unternehmen in den Bereichen Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie gegründet. Dahinter folgen die Branchen Werbung, Dienstleistungen und Versandhandel.

Einzelunternehmen dominieren

Die große Mehrheit der neuen Betriebe startet als Einzelunternehmen. Aus Sicht der Wirtschaftskammer ist der Rekord ein positives Signal für den Wirtschaftsstandort Steiermark. Jede Unternehmensgründung könne langfristig zur Schaffung neuer Arbeitsplätze beitragen und die regionale Wirtschaft stärken.