Millionen-Deal in der Steiermark: Ehemaliges Hofer-Areal hat neuen Besitzer

Monatelang wurde nach einem Käufer gesucht, jetzt ist der Verkauf fix: Das ehemalige Hofer-Logistikzentrum in Hausmannstätten hat einen neuen Eigentümer. Wie das riesige Areal künftig genutzt wird, ist allerdings noch offen.

Nach der Übersiedlung des Hofer-Logistikzentrums nach Lieboch beginnt für den früheren Standort in Hausmannstätten ein neues Kapitel. Die rund acht Hektar große Gewerbeliegenschaft mit 30.000 Quadratmetern Lagerfläche und einem Bürogebäude wurde verkauft. Wer künftig auf dem Areal investieren wird, steht nun fest.

Investor aus der Steiermark übernimmt Gelände

Wie das mit der Vermarktung beauftragte Unternehmen CBRE Austria bestätigt, wurde die Liegenschaft an einen privaten Investor aus Graz verkauft. Hinter dem Kauf steht die Marolin Holding GmbH mit Sitz in Premstätten. Über den Kaufpreis haben die Vertragsparteien Stillschweigen vereinbart.

Standort schrieb Hofer-Geschichte

Das Gelände in der Grazer Straße hat für Hofer eine besondere Bedeutung. Bereits 1969, nur ein Jahr nach dem Markteintritt in Österreich, wurde hier die erste Zweigniederlassung des Unternehmens eröffnet. Über Jahrzehnte entwickelte sich der Standort zu einem zentralen Logistikzentrum, von dem aus 80 bis 90 Filialen in der Steiermark und im Südburgenland beliefert wurden. Mit der Eröffnung des neuen Logistikzentrums in Lieboch Ende 2025 wurde der Betrieb in Hausmannstätten eingestellt. Derzeit dient das Gelände vorübergehend als Zwischenlager für E-Fahrzeuge. Welche Pläne der neue Eigentümer langfristig verfolgt, ist allerdings noch nicht entschieden.