„Aufgeben war nie eine Option“: Steirer kämpfte sich nach Horrorunfall zurück ins Leben

Mit nur 22 Jahren veränderte ein schwerer Verkehrsunfall das Leben von Stefan Pflanzl aus Gleisdorf für immer. Heute sitzt der 37-Jährige im Rollstuhl, ist Vater, Inklusionsbotschafter und will anderen Betroffenen Mut machen.

Vor 15 Jahren, am 11. Juli 2011, wurde das Leben von Stefan Pflanzl aus Gleisdorf von einer Sekunde auf die andere auf den Kopf gestellt. Der damals 22-Jährige war als Sportfotograf bei einem Radrennen am Furkelpass in Südtirol unterwegs. Auf dem Sozius eines Motorrads fotografierte er das Rennen. „Das war ganz normal, das hat jeder so gemacht“, erinnert sich Pflanzl. Dann kam es zum folgenschweren Unfall.

Schicksalsschlag mit 22 Jahren

Das Motorrad sei im Schritttempo unterwegs gewesen, als ein Autofahrer die Sperre missachtet habe. „Er ist nicht Schritttempo gefahren und hat uns frontal abgeschossen.“ Während der Motorradlenker selbst noch ausweichen konnte, traf der Wagen den jungen Fotografen mit voller Wucht. „Er hat mich am rechten Fuß erwischt, dann bin ich mit Brust und Wirbelsäule auf das Auto geschleudert worden“, erzählt Pflanzl im Gespräch mit 5 Minuten.

Schwierige Versorgung nach dem Unfall

Doch nicht nur der Zusammenstoß selbst stellte sein Leben auf den Kopf. Auch die medizinische Versorgung unmittelbar danach sei problematisch gewesen. „Die Rettungskette hat nicht funktioniert“, sagt er rückblickend. Das Krankenhaus in Bruneck sei damals nur notdürftig besetzt gewesen. Erst mehr als eine Woche später konnte Pflanzl mit seiner Zusatzversicherung in eine Privatklinik nach Wien verlegt werden. Dort wurde schließlich das ganze Ausmaß der Verletzungen sichtbar: Unter anderem erlitt er einen schweren Übergangsschaden am Rückenmark im Bereich der Halswirbelsäule. Es folgten zahlreiche Operationen. Zunächst kehrte sogar das Gefühl in seinen Händen zurück. Die Hoffnung, wieder gehen zu können, blieb jedoch langfristig unerfüllt. „Jegliche Versuche, wieder gehen zu können, sind gescheitert“, sagt er.

Ein Jahr zwischen Verzweiflung und neuer Hoffnung

Die Zeit nach dem Unfall sei geprägt gewesen von Rückschlägen. Krücken wechselten sich mit dem Rollstuhl ab, dazu kamen nicht heilende Operationsnarben. Ein Jahr lang habe er sich dem Aufgeben nahe gefühlt. Jedoch: „Aufgeben war nie eine ernsthafte Option“, sagt Pflanzl heute. Den entscheidenden Anstoß gab ihm der inzwischen verstorbene Extremsportler und Handbiker Manfred Putz, der sein Mentor wurde. „Für was hast du deinen Unfall überlebt, wenn du dich jetzt aufgibst?“, sagte dieser einmal zu ihm. Das waren Worte, die sich einbrannten.

Der Sport brachte ihn zurück ins Leben

Durch seinen Mentor entdeckte Pflanzl den Behindertensport für sich. Er begann, mit nur einem funktionierenden Bein Rennen zu fahren und feierte sogar Erfolge. Unter anderem gewann er ein 24-Stunden-Rennen in Kaindorf. Doch auch diese Phase hielt nicht dauerhaft an. Weitere gesundheitliche Rückschläge, darunter ein Keim in der linken Hüfte und mehrere Operationen, führten dazu, dass er seine Gehfähigkeit endgültig verlor und wieder dauerhaft auf den Rollstuhl angewiesen war. „Es gab mehrere Schicksalsschläge“, erzählt der Oststeirer.

©Manuel Pflanzl Sport und Hobbys geben Stefan Pflanzl Kraft und Zuversicht.

Familie gab neue Kraft

2015 lernte Pflanzl seine heutige Lebensgefährtin Yina Rodriguez Castillo kennen, die selbst als Leiterin von „NABI Care & Support“ im Bereich der Personenbetreuung arbeitet und ihm durch ihre Expertise und ihr Verständnis die Unterstützung zukommen lassen konnte, die er brauchte. Wenig später wurde er Vater. Für ihn war das ein Wendepunkt. „Beziehung und Vaterwerden – da entwickelst du ganz andere Stärken“, erzählt er im Gespräch mit 5 Minuten. „Du wirst als Vater im Rollstuhl immer anders wahrgenommen. Ich weiß, ich schaffe es alleine.“ Heute ist sein Sohn neun Jahre alt. Unterstützung erhält Pflanzl durch Persönliche Assistenz. „Natürlich bin ich froh, dass ich dieses Hilfssystem habe“, sagt er. Auch seine Eltern und Freunde hätten ihn von Beginn an aufgefangen. Ebenso wichtig sei für ihn der Sport geblieben. Heute engagiert sich Pflanzl unter anderem als Inklusionsbotschafter beim SK Sturm Graz.

Barrierefreiheit bleibt tägliche Herausforderung

Sein Alltag sei heute zwar gut organisiert, verlange aber deutlich mehr Planung als früher. „Alles braucht mehr Zeit“, sagt er. Gleichzeitig müsse er sich jeden Tag fragen: „Was kann mein Körper leisten, was kann meine Psyche leisten?“ Besonders belastend seien die psychischen Folgen des Unfalls. „Die Traumafolgestörung ist sicher ein Faktor, gegen den ich jeden Tag kämpfen muss – egal, wie gut es mir gerade geht.“ Neben baulichen Barrieren sieht Pflanzl auch gesetzliche Hürden. So dürfe er trotz seiner Erfahrung kaum etwas dazuverdienen, obwohl er gerne wieder als Fotograf arbeiten würde. Auch ein geeignetes Auto zu bekommen, sei für Rollstuhlfahrer äußerst schwierig.

„Die Menschen helfen meistens sofort“

Mit den Reaktionen anderer Menschen hat der 37-Jährige hingegen überwiegend positive Erfahrungen gemacht. „Die Menschen sind zum Großteil super“, erzählt er. Erst kürzlich sei in einem Bus der Rollstuhllift ausgefallen. Mehrere Fahrgäste hätten ihn kurzerhand hineingetragen. „Speziell in der Steiermark, besonders in der Oststeiermark, sind die Leute sehr offen.“ Den größten Verbesserungsbedarf sieht er bei der Barrierefreiheit. „Baulich haben wir im Vergleich zu anderen Ländern noch sehr viel Aufholbedarf.“ Ein Ärgernis seien außerdem immer wieder zugeparkte Behindertenparkplätze.

Mit seinem Verein will er anderen helfen

Aus den eigenen Erfahrungen entstand schließlich der Verein Different Life. Gemeinsam mit anderen unterstützt Pflanzl Menschen nach Unfällen oder Erkrankungen ebenso wie Familien bei Themen wie Pflegeanträgen oder Autismus. Auch eine Behindertensportgruppe gehört zum Angebot. Sein wichtigster Rat an Menschen, die einen ähnlichen Schicksalsschlag erleben: „Ich habe mich am Anfang lange zurückgezogen. Das ist der größte Fehler, den man machen kann.“ Statt sich zu isolieren oder ständig nach dem „Warum?“ zu fragen, empfiehlt er, Hilfe anzunehmen und sich Zeit zu geben. „Man soll sich nicht zurückziehen und nicht fragen ‚Warum?‘. Egal, was passiert: Akzeptieren. Das darf Zeit brauchen. Und vor allem sollte man sich nicht mit anderen vergleichen“, so sein Fazit.