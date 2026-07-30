Hohe Waldbrandgefahr: FriedWald bei Graz spricht „klares Kerzen-Verbot aus“

Ein Grablicht gehört für viele zum Gedenken an Verstorbene. Im FriedWald Schöcklland und im FriedWald Hügelland bei Graz ist genau das jedoch tabu. Der Grund ist die derzeit hohe Waldbrandgefahr.

Ein kleines Grablicht kann große Folgen haben, besonders in trockenen Sommern. Deshalb appelliert FriedWald Österreich an alle Besucher, bei ihren Besuchen keine Kerzen, Teelichter oder Grablichter in den Wald mitzunehmen. Die Warnung betrifft auch die beiden steirischen Standorte FriedWald Schöcklland und FriedWald Hügelland bei Graz.

Schon eine Flamme kann gefährlich werden

Gerade in Zeiten anhaltender Trockenheit steigt die Gefahr von Waldbränden deutlich an. Selbst Kerzen in einem Glas seien keine sichere Alternative. Offene Flammen könnten ausreichen, um einen Brand auszulösen und den Wald in Gefahr zu bringen. Deshalb gilt im FriedWald eine klare Regel: „Grabschmuck ist grundsätzlich nicht erlaubt, Kerzen schon gar nicht“. Wer einem verstorbenen Angehörigen gedenken möchte, wird dennoch nicht darauf verzichten müssen. FriedWald empfiehlt stattdessen, zu Hause eine Kerze anzuzünden. So könne man seine Anteilnahme ausdrücken, ohne den Wald und seine Bewohner zu gefährden.

Zwei FriedWälder gibt es in der Steiermark

In der Steiermark gibt es mit dem FriedWald Schöcklland und dem FriedWald Hügelland zwei Naturfriedhöfe in der Nähe von Graz. Dort werden biologisch abbaubare Urnen unter Bäumen beigesetzt. Statt klassischer Grabsteine erinnert lediglich eine kleine Namenstafel am Baum an die Verstorbenen. Gerade weil der Wald gleichzeitig Gedenkort und wertvoller Naturraum ist, bitten die Betreiber alle Besucher, auf offene Flammen konsequent zu verzichten.