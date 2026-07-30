Auto überschlägt sich: Drei Verletzte nach Frontalcrash auf der B20 bei Mariazell

Ein schwerer Unfall hat sich am Donnerstag auf der B20 bei Mariazell ereignet. Ein Auto überschlug sich nach einer Kollision mit der Leitplanke und prallte frontal gegen einen entgegenkommenden Pkw. Drei Menschen wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 15.30 Uhr. Ein 79-jähriger Autofahrer war gemeinsam mit einer 44-jährigen Beifahrerin auf der B20 in Richtung Kapfenberg unterwegs. Zeitgleich kam ihm ein 74-jähriger Auto-Lenker entgegen. Nach ersten Ermittlungen verlor der 79-Jährige aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto geriet auf die Gegenfahrbahn, kollidierte mit der Leitplanke und überschlug sich. Anschließend kam es zur Frontalkollision mit dem entgegenkommenden Pkw.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Bei dem Zusammenstoß wurden alle drei Fahrzeuginsassen unbestimmten Grades verletzt. Neben dem Roten Kreuz wurde auch der Rettungshubschrauber Christophorus 17 alarmiert. Die Verletzten wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in das LKH Leoben gebracht.