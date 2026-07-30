Jetzt wird es ernst: Steiermark vor dem heißesten Tag der Woche

Die Hitzewelle erreicht am Freitag ihren Höhepunkt. Nach Temperaturen von knapp 35 Grad am Donnerstag wird es in der Steiermark jetzt noch heißer. Meteorologen erwarten bis zu 37 Grad, vereinzelt sind auch Gewitter möglich.

Bereits am Donnerstag brachte die Hitzewelle die Steiermark ordentlich ins Schwitzen. Leoben war mit 34,9 Grad der heißeste Ort des Bundeslandes, dicht gefolgt von Fürstenfeld und Hartberg mit jeweils 34,7 Grad. Doch diese Werte werden am Freitag voraussichtlich noch übertroffen, 5 Minuten hat berichtet: Steiermarks Hitze-Hotspots: Hier wird es am heißesten und hier drohen Gewitter.

Freitag bringt den Höhepunkt der Hitzewelle

Laut der aktuellen Prognose von GeoSphere Austria wird der Freitag der heißeste Tag dieser Woche. In der gesamten Steiermark werden Höchsttemperaturen zwischen 33 und 37 Grad erwartet. Damit bleibt die Hitzebelastung auf einem sehr hohen Niveau. Dazu scheint über weite Strecken die Sonne. Nur in den Bergregionen bilden sich zeitweise einige Quellwolken, während es in den Niederungen nahezu wolkenlos bleibt.

Gewitter nur vereinzelt möglich

Eine flächendeckende Abkühlung ist nicht in Sicht. Lediglich in den Bergen können sich am Nachmittag vereinzelt Hitzegewitter entwickeln. Diese bleiben nach derzeitiger Prognose jedoch lokal begrenzt. Der Wind weht mäßig aus südöstlichen Richtungen und bringt kaum Erleichterung. Die anhaltende Hitzewelle bedeutet vor allem für ältere Menschen, Kinder und Personen mit Vorerkrankungen eine erhebliche Belastung. Das Land Steiermark hatte deshalb bereits den Hitzeschutzplan auf Warnstufe Orange aktiviert.