Sechs Tote binnen vier Wochen: Motorrad-Bilanz schockiert

In der Steiermark sind seit Jahresbeginn zehn Motorradfahrer bei Unfällen ums Leben gekommen. Sechs davon allein in den vergangenen vier Wochen.

In der Steiermark sind heuer bereits zehn Motorradfahrer gestorben. Besonders gefährlich sind Freilandstraßen, wo Tempo und Vorrangverletzungen eine zentrale Rolle spielen.

In der Steiermark sind heuer bereits zehn Motorradfahrer gestorben. Besonders gefährlich sind Freilandstraßen, wo Tempo und Vorrangverletzungen eine zentrale Rolle spielen.

Seit Jahresbeginn kamen in der Steiermark zehn Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen ums Leben. Allein in den vergangenen vier Wochen starben sechs von ihnen. Im Vergleichszeitraum 2025 waren es elf Todesopfer, im gesamten Vorjahr 16. Seit 2021 verloren bis 29. Juli 2026 insgesamt 88 Motorradfahrer auf steirischen Straßen ihr Leben.

Besondere Gefahr auf Freilandstraßen

Besonders deutlich zeigt sich das Risiko auf Freilandstraßen. Von 2023 bis 2025 starben in der Steiermark 57 Motorradfahrer bei Verkehrsunfällen. 49 dieser Todesfälle, also 86 Prozent, ereigneten sich auf Freilandstraßen. Sieben Menschen kamen im Ortsgebiet ums Leben, ein weiterer auf einer Autobahn oder Schnellstraße.

Tempo oft Ursache

Laut Polizei wurden 81 Prozent der tödlichen Motorradunfälle zwischen 2023 und 2025 von den Motorradfahrern selbst verursacht. Im Jahr 2025 lag dieser Anteil sogar bei 94 Prozent. Bei den selbst verursachten tödlichen Unfällen war nicht angepasste Geschwindigkeit mit 58,7 Prozent die häufigste Ursache. Dahinter folgten Unachtsamkeit und Ablenkung mit 19,6 Prozent sowie Überholen mit 13 Prozent.

Vorrang verletzt

Elf Motorradfahrer starben zwischen 2023 und 2025 bei Unfällen, die von anderen Verkehrsteilnehmern verursacht wurden. In acht dieser Fälle war eine Vorrangverletzung die Hauptursache. Der VCÖ sieht dabei auch einen Zusammenhang mit Unachtsamkeit und dem Übersehen von Motorradfahrern. VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk betont: „Beim Lenken von Kfz ist die volle Aufmerksamkeit auf das Verkehrsgeschehen zu richten. Das heißt, während des Autolenkens Hände weg vom Handy. Beim Linksabbiegen unbedingt den Schulterblick machen“.

VCÖ will Tempo 80

Der VCÖ fordert mehr Sicherheitsmaßnahmen auf Freilandstraßen. Dazu zählen der Rückbau von Raserstrecken, die Entschärfung von Gefahrenstellen und Tempo 80 statt 100 km/h mit entsprechenden Kontrollen. Motorradfahrende sollen Tempolimits einhalten, riskante Überholmanöver vermeiden und besonders in Kurven aufmerksam bleiben. Als Grundsatz nennt der VCÖ das Motto „gleiten statt rasen“.