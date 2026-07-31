Gründungsrekord: 2.791 Steirer machten sich heuer selbständig

Trotz schwieriger Wirtschaftslage haben sich im ersten Halbjahr 2026 so viele Menschen wie noch nie in der Steiermark selbständig gemacht. Besonders viele neue Betriebe entstanden in Graz.

Im ersten Halbjahr 2026 machten sich 2.791 Steirerinnen und Steirer selbständig - so viele wie noch nie zuvor.

Im ersten Halbjahr 2026 machten sich 2.791 Steirerinnen und Steirer selbständig - so viele wie noch nie zuvor.

Von Jänner bis Juni 2026 wurden in der Steiermark 2.791 Unternehmen neu gegründet. Das sind um 25 mehr als im bisherigen Rekordhalbjahr 2021. Damals wurden zur Jahreshälfte 2.766 Neugründungen gezählt. Auf die Steiermark entfallen damit 12,9 Prozent der insgesamt 21.718 Firmengründungen in Österreich. Werden auch selbständige Personenbetreuer berücksichtigt, steigt die Zahl auf 3.087 Neugründungen.

15 Gründungen täglich

Für WKO-Steiermark-Präsident Josef Herk sind die Zahlen ein positives Zeichen. „Die vergangenen Monate waren von einer sehr herausfordernden Gesamtsituation geprägt. Dennoch haben sich im Schnitt 15 Steirerinnen und Steirer pro Tag selbständig gemacht und damit viel Leistungswillen und Eigenverantwortung bewiesen“, erklärt Herk. Die neuen Unternehmer würden Arbeitsplätze schaffen und damit zum Wohlstand im Land beitragen. Die Zahlen zeigen laut Herk außerdem, dass die Selbständigkeit auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten eine Perspektive bietet.

Diese Branchen führen

Die meisten neuen Firmen entstanden in der Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie. Auf diesen Bereich entfielen 12,3 Prozent der Gründungen ohne Personenbetreuung. Dahinter folgen Werbung und Marktkommunikation mit 7,9 Prozent sowie persönliche Dienstleister mit 6,2 Prozent. Der Versand- und Internethandel erreichte einen Anteil von 5,9 Prozent. Viele Steirerinnen und Steirer starten dabei neben ihrem bisherigen Beruf in die Selbständigkeit.

Hilfe vor dem Start

Vor der Gründung können sich angehende Unternehmer bei der Wirtschaftskammer beraten lassen. Angeboten werden unter anderem Workshops, Gründertrainings und Sprechtage. Dabei geht es um Steuern, Geschäftspläne, Versicherungen, Gewerberecht, Rechtsformen, Buchhaltung und Kundengewinnung. „Wir verzeichnen im Gründerservice schon seit längerem einen Trend zur nebenberuflichen Tätigkeit, dieser hat sich fortgesetzt. Unsere Arbeitswelt wird hier immer bunter und vielfältiger“, sagt Markus Reiter, Leiter des Gründerservice der WKO Steiermark.

Graz an der Spitze

Die meisten steirischen Neugründungen gab es im ersten Halbjahr in Graz. In der Landeshauptstadt wurden 857 neue Unternehmen gezählt, in Graz-Umgebung waren es 361. Hartberg-Fürstenfeld folgt mit 203 Gründungen vor Weiz mit 187 und Bruck-Mürzzuschlag mit 179. Österreichweit liegt das durchschnittliche Gründungsalter ohne selbständige Personenbetreuer bei 36,6 Jahren. Der Frauenanteil beträgt 42,5 Prozent, während Einzelunternehmen mit 82,6 Prozent die häufigste Rechtsform sind.