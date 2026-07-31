Graz und Landl: Polizei besetzt zwei Führungsfunktionen neu

In Graz und im Bezirk Liezen werden zwei Führungsfunktionen neu besetzt: Hannah Buchmann wird offiziell Stellvertreterin im Kriminalreferat, Jochen Wimberger übernimmt die Polizeiinspektion Landl.

Mit 1. August 2026 gibt es bei der Polizei in Graz und Landl Veränderungen an der Spitze. Majorin Hannah Buchmann wird offiziell stellvertretende Leiterin des Kriminalreferates im Stadtpolizeikommando Graz. Kontrollinspektor Jochen Wimberger übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Landl. Beide kennen ihre jeweiligen Aufgabenbereiche bereits aus früheren Funktionen.

Erfahrung in Graz

Hannah Buchmann begann ihre Laufbahn bei der Exekutive im Jahr 2013. Ihr beruflicher Weg führte die Juristin unter anderem zu Dienststellen in Wien und ins Bundesministerium für Inneres. An weiteren Stationen brachte sie ihr Wissen im Bereich des Staatsschutzes ein. Seit 2024 versieht sie ihren Dienst in Graz und war dort bereits mit der Stellvertretung im Kriminalreferat betraut. Gemeinsam mit Christine Krenn leitet sie nun die Arbeit des Referates.

©LPD Stmk Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Hannah Buchmann und Stadtpolizeikommandant von Graz Brigadier Thomas Heiland (v.l.)

Zurück nach Landl

Jochen Wimberger kehrt für seine neue Aufgabe an eine vertraute Dienststelle zurück. Bereits 2017 war er bei der heutigen Polizeiinspektion Landl tätig, die damals noch Polizeiinspektion Großreifling hieß. Dort lernte er den Rayon kennen und arbeitete als stellvertretender Kommandant. 2024 wechselte er zur Polizeiinspektion St. Gallen und übernahm dort die Leitung. Nun führt ihn sein Weg zurück nach Landl, wo er die Dienststelle als Inspektionskommandant übernimmt.

©LPD Stmk Landespolizeidirektor Gerald Ortner, Jochen Wimberger und stv. Bezirkspolizeikommandant von Liezen Major Christian Kuntner (v.l.)

Auch bei Einsätzen

Wimbergers Laufbahn bei der Exekutive begann nach dem erfolgreichen Abschluss der Grundausbildung im Jahr 2006. 2017 wurde er zum dienstführenden Beamten ernannt. Zusätzlich ist er Mitglied der Einsatzeinheit. Bei Großveranstaltungen steht er als Gruppenkommandant im Einsatz. Mit 1. August übernimmt er nun offiziell die Führung der Polizeiinspektion Landl.