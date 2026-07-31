Bis zu 37 Grad: Hier drohen heute Hitzegewitter in der Steiermark

Der Freitag wird in der Steiermark der vorerst heißeste Tag der aktuellen Hitzewelle. Bis zu 37 Grad sind möglich. Am Nachmittag können im Bergland Gewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel entstehen.

Bis zu 37 Grad und viel Sonne: Am Freitagnachmittag können sich im steirischen Bergland lokale Hitzegewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel bilden.

Bis zu 37 Grad und viel Sonne: Am Freitagnachmittag können sich im steirischen Bergland lokale Hitzegewitter mit Starkregen, Sturmböen und Hagel bilden.

Am Freitag, 31. Juli, scheint in der Steiermark zunächst verbreitet die Sonne. Laut GeoSphere Austria steigen die Temperaturen auf 33 bis 37 Grad. Damit wird es der vorerst heißeste Tag der aktuellen Hitzewelle. Am Vormittag bleibt der Himmel weitgehend wolkenlos. Abseits möglicher Gewitter weht mäßiger Wind aus Südost.

Gewitter ab Mittag

Ab Mittag bilden sich erste Quellwolken. Im Bergland, vor allem im Randgebirge, können daraus am Nachmittag lokale Hitzegewitter entstehen. Skywarn Austria erwartet entlang der Alpen eine deutlich steigende Gewitterneigung. Die Gewitter ziehen nur langsam in Richtung Nordosten. Der Wetterausblick gilt von Freitag, 13 Uhr, bis Samstag, 3 Uhr.

Hagel möglich

Zu Beginn der Gewitter ist laut Skywarn Austria lokal größerer Hagel bis etwa fünf Zentimeter möglich. Später verlagert sich die Hauptgefahr auf kräftigen Starkregen. Wegen der langsamen Zuggeschwindigkeit sind örtliche Überflutungen nicht ausgeschlossen. Vereinzelt können auch Hangrutschungen auftreten. In Gewitternähe sind zudem Sturmböen möglich.

Vorwarnungen für mehrere steirische Bezirke ausgesprochen

Die UWZ führt für mehrere steirische Bezirke eine Vorwarnung vor Gewitter und Hagel. Betroffen sind Murtal, Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Liezen, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz. Für Leibnitz und Graz-Stadt nennt die übermittelte Übersicht keine Warnung. Auch die Südoststeiermark, Deutschlandsberg und Hartberg-Fürstenfeld sind darin ohne Warnung angeführt.

©UWZ Die UWZ führt für Murtal, Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Liezen, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz eine Vorwarnung vor Gewitter und Hagel.

Ruhige Nacht

Am Abend sollen mögliche Gewittertürme rasch zusammenfallen. In der Nacht auf Samstag bleibt es laut GeoSphere Austria meist trocken und sternenklar. Über der westlichen Obersteiermark können zum Morgen hin Reste weiter westlich gelegener Gewitter auftauchen. Nur vereinzelt sind daraus ein paar Regentropfen möglich. Die Temperaturen sinken bei nachlassendem Wind auf 22 bis 16 Grad.