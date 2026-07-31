Mann bedroht Partnerin und kehrt trotz Verbot dreimal zurück – Haft

In Frauental im Bezirk Deutschlandsberg soll ein 48-Jähriger seine Lebensgefährtin mit einem Küchenmesser bedroht haben. Trotz eines Betretungsverbots kehrte er mehrfach zur Wohnung zurück.

Ein 48-Jähriger soll seine Lebensgefährtin in Frauental mit einem Küchenmesser bedroht haben. Trotz eines Betretungsverbots kehrte er dreimal zur gemeinsamen Wohnung zurück.

Ein 48-Jähriger soll seine Lebensgefährtin in Frauental mit einem Küchenmesser bedroht haben. Trotz eines Betretungsverbots kehrte er dreimal zur gemeinsamen Wohnung zurück.

n der Nacht auf Donnerstag, den 30. Juli 2026, kam es in der gemeinsamen Wohnung des Paares zu einem Streit. Dabei soll der 48-Jährige seine Lebensgefährtin mit einem rund 30 Zentimeter langen Küchenmesser bedroht haben. Laut Polizei kündigte er außerdem an, sie umzubringen. Die Frau alarmierte aus Angst sofort die Polizei.

Aus Wohnung verwiesen

Die eingetroffenen Polizisten sprachen gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot aus. Damit sollte die Frau vor weiteren möglichen Übergriffen geschützt werden. Der 48-Jährige wurde aus der gemeinsamen Wohnung weggewiesen. Doch damit war der Einsatz noch nicht beendet. Der offensichtlich alkoholisierte Mann kehrte noch in derselben Nacht mehrfach zur Wohnung zurück. Dabei soll er lautstark versucht haben, in die Räume zu gelangen. Zudem schlug er gegen Fenster und eine Terrassentür. Nachdem mehrere Wegweisungen und Belehrungen ohne Wirkung geblieben waren, nahmen ihn die Polizisten bei seiner dritten Rückkehr fest.

In Haft gebracht

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz wurde der 48-Jährige in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Er wird wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung angezeigt. Hinzu kommt die mehrfache Missachtung des Betretungs- und Annäherungsverbots. Die Ermittlungen richten sich damit sowohl gegen die mutmaßliche Bedrohung als auch gegen seine wiederholte Rückkehr zur Wohnung.

Schutz für Opfer

Betretungs- und Annäherungsverbote gehören zu den wichtigsten polizeilichen Sofortmaßnahmen bei Gewalt in der Privatsphäre. Im ersten Halbjahr 2026 wurden in der Steiermark 768 solcher Maßnahmen ausgesprochen. Im Vergleichszeitraum des Vorjahres waren es 798. „Die Anzahl der ausgesprochenen Betretungs- und Annäherungsverbote lässt zwar keine unmittelbaren Rückschlüsse auf die tatsächliche Entwicklung von Gewalt in der Privatsphäre zu. Sie steht jedoch auch für das konsequente polizeiliche Einschreiten zum Schutz gefährdeter Personen“, so die Landespolizeidirektion Steiermark.