Steiermark: An der Zapfsäule wurde es im Juli wieder teurer

Diesel und Eurosuper kosteten in der Steiermark im Juli mehr als im Juni. Der VCÖ fordert deshalb Maßnahmen, die den Verbrauch senken und zeigt, wie viel du schon mit langsamerem Fahren sparen kannst.

Tanken wurde in der Steiermark im Juli wieder spürbar teurer. Der VCÖ sieht den größeren Hebel aber nicht beim Preis, sondern beim Verbrauch.

Tanken wurde in der Steiermark im Juli wieder spürbar teurer. Der VCÖ sieht den größeren Hebel aber nicht beim Preis, sondern beim Verbrauch.

Für einen Liter Diesel lag der Medianpreis im Juli in der Steiermark bei 1,883 Euro. Das waren 12,1 Cent mehr als im Juni, als Diesel 1,762 Euro kostete. Eurosuper verteuerte sich im selben Zeitraum um 9,3 Cent auf 1,779 Euro je Liter. Nach Angaben des VCÖ stand der Anstieg bei Diesel mit der neuerlichen Eskalation im Irankrieg in Zusammenhang. Trotz des Plus blieb Diesel im Juli günstiger als im März, April und Mai.

Verbrauch im Fokus

Der VCÖ kritisiert, dass Maßnahmen gegen den hohen Treibstoffverbrauch und die Abhängigkeit von Erdöl fehlen. „Viel wirksamer als die Spritpreisbremse wäre eine Spritverbrauchsbremse. Aber nach wie vor fehlt ein gezieltes Maßnahmenpaket, das den Treibstoffverbrauch und die Erdölabhängigkeit des Verkehrs reduziert. Das kommt der Bevölkerung, der Wirtschaft und der Umwelt teuer“, stellt VCÖ-Experte Michael Schwendinger fest. Laut Statistik Austria verbrauchten die Pkw steirischer Haushalte 2023/2024 im Schnitt 6,7 Liter Benzin beziehungsweise 6,4 Liter Diesel pro 100 Kilometer. Bei den aktuellen Preisen ergeben sich daraus Spritkosten von 12,4 Cent je Kilometer bei Benzinern und 13 Cent bei Dieselfahrzeugen.

Drei Euro Ersparnis

Sinkt der Verbrauch auf fünf Liter pro 100 Kilometer, fallen die Kosten laut VCÖ auf 9,2 Cent je Kilometer bei Benzin und 10,2 Cent bei Diesel. „Pro 100 Kilometer bringt diese Verbrauchsreduktion eine Ersparnis von rund drei Euro und damit ein Vielfaches der Spritpreisbremse“, verdeutlicht Schwendinger. Der VCÖ fordert deshalb unter anderem mehr Anreize für Öffis, Fahrgemeinschaften und Öffi-Jobtickets. Auch Firmenautos, der Ausbau der Radwege und mehr Verkehrsberuhigung in Städten und Gemeinden sollen Teil eines Maßnahmenpakets sein.

Langsamer spart Sprit

Als rasch umsetzbare Maßnahme nennt der VCÖ niedrigere Tempolimits. Tempo 120 statt 130 auf Autobahnen und Tempo 80 statt 100 auf Freilandstraßen könnten laut Umweltbundesamt österreichweit 120 Millionen Liter Treibstoff und rund 230 Millionen Euro pro Jahr einsparen. Noch größer wäre der Effekt mit Tempo 100 auf Autobahnen und Tempo 80 auf Freilandstraßen: Der Verbrauch würde laut VCÖ um 270 Millionen Liter sinken, die Kosten um rund 520 Millionen Euro. Auch du kannst den Verbrauch senken: Wer 110 statt 130 km/h fährt, spart laut VCÖ im Schnitt 17 Prozent, bei 100 statt 130 km/h sind es 23 Prozent. Zusätzlich helfen vorausschauendes und niedertouriges Fahren sowie kurze Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

E-Autos: Rückstand

Bei der Elektrifizierung sieht der VCÖ Österreich noch deutlich hinter Europas Spitze. Im ersten Halbjahr waren hierzulande 24 Prozent der Neuwagen Elektroautos, in Dänemark rund 80 Prozent und in Norwegen fast 98 Prozent. Bei Klein-Lkw lag Österreich bei rund 13 Prozent, bei Bussen bei 18 Prozent. In den Niederlanden waren bereits rund 84 Prozent der neuen Klein-Lkw und fast 70 Prozent der neuen Busse elektrisch unterwegs.