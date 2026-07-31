Hotelgast mit Revolver bedroht: 70-Jähriger festgenommen

Ein Hotelaufenthalt in Schladming endete am Donnerstagabend mit einem Polizeieinsatz: Ein 70-Jähriger soll einen US-amerikanischen Gast mit einem Revolver bedroht und antisemitisch beschimpft haben.

In einem Schladminger Hotel soll ein 70-Jähriger einen US-Amerikaner mit einem Revolver bedroht und antisemitisch beschimpft haben. Die Polizei nahm den Mann fest, der Staatsschutz ermittelt.

In einem Schladminger Hotel soll ein 70-Jähriger einen US-Amerikaner mit einem Revolver bedroht und antisemitisch beschimpft haben. Die Polizei nahm den Mann fest, der Staatsschutz ermittelt.

Gegen 21.40 Uhr wurde die Polizei am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, zu einem Hotel in Schladming gerufen. Grund dafür war eine gefährliche Drohung. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 70-jähriger Hotelbewohner einen 30-jährigen US-Amerikaner mit einer Schusswaffe bedroht haben. Dabei dürfte der Tatverdächtige dem Mann auch eine passende Patrone gezeigt haben.

Antisemitische Worte

Neben der Waffe soll der 70-Jährige den Hotelgast auch mit einer antisemitischen Parole konfrontiert haben. Laut Landespolizeidirektion Steiermark fielen dabei die Worte „Juden verschwindet“. Die Situation führte zu umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen im Hotel. Die alarmierten Einsatzkräfte reagierten umgehend.

Gäste geschützt

Die Polizisten brachten die Gäste vor dem Gebäude sowie im Erdgeschoss vorsorglich aus dem möglichen Gefahrenbereich. Kurz darauf entdeckten die Beamten den 70-Jährigen auf einem Balkon des Hotels. Seine Lebensgefährtin öffnete den Einsatzkräften schließlich die Wohnungstür. Daraufhin nahmen die Polizisten den Tatverdächtigen fest und brachten ihn zur Polizeiinspektion Schladming.

Revolver versteckt

Nach der Festnahme durchsuchten die Beamten die Räumlichkeiten. In einer Schublade fanden sie einen versteckten Revolver. Laut Polizei entsprach die Waffe der Beschreibung des 30-jährigen Opfers. Der Revolver wurde sichergestellt.

Staatsschutz ermittelt

Die Ermittlungen sind mit der Festnahme noch nicht abgeschlossen. Das Landesamt Staatsschutz und Extremismusbekämpfung hat den Fall übernommen. Weitere Hintergründe zur Tat sind derzeit nicht bekannt. Für den 70-Jährigen gilt die Unschuldsvermutung.