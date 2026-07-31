Biker (69) stirbt bei Frontalcrash: Tragischer Unfall erschüttert die Steiermark

Ein schwerer Verkehrsunfall hat auf der B69 in der Steiermark ein Menschenleben gefordert. Ein 69-jähriger Motorradfahrer prallte bei Soboth gegen ein abbiegendes Auto. Trotz sofort eingeleiteter Reanimation verstarb er vor Ort.

Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des 69-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Der Notarzt stellte noch an der Unfallstelle seinen Tod fest.

Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des 69-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Der Notarzt stellte noch an der Unfallstelle seinen Tod fest.

Der Unfall ereignete am Freitag sich gegen 8.15 Uhr im Bezirk Deutschlandsberg. Ein 46-jähriger Autofahrer war gemeinsam mit seinem 25-jährigen Sohn von Soboth (B69) in Richtung Eibiswald unterwegs. Nach bisherigen Ermittlungen wollte der Mann bei Straßenkilometer 16,8 nach links in eine Nebenstraße einbiegen. Zur gleichen Zeit kam ihm der 69-jährige Motorradfahrer entgegen, der in Richtung Stausee Soboth unterwegs war. In der Folge prallte das Motorrad gegen die Beifahrerseite des abbiegenden Autos.

Jede Hilfe kam zu spät

Ersthelfer und ein First Responder begannen unmittelbar nach dem Unfall mit der Wiederbelebung des schwer verletzten Motorradfahrers. Wenig später übernahm der Notarzt des Rettungshubschraubers Christophorus 11 die Reanimationsmaßnahmen. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des 69-Jährigen nicht mehr gerettet werden. Der Notarzt stellte noch an der Unfallstelle seinen Tod fest.

Ermittlungen laufen

Der 46-jährige Auto-Lenker und sein Sohn wurden vom Roten Kreuz zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion des Verstorbenen sowie die Sicherstellung des Motorrads und des Pkw an. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang. Während der Unfallaufnahme blieb die B69 im Bereich der Unfallstelle gesperrt.