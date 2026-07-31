Steirischer KPÖ-Chef fliegt mit Medikamenten nach Kuba

„Mit unserer Reise wollen wir einen konkreten Beitrag leisten und zeigen, dass die Menschen in Kuba nicht allein gelassen werden," so Alexander Melinz.

„Mit unserer Reise wollen wir einen konkreten Beitrag leisten und zeigen, dass die Menschen in Kuba nicht allein gelassen werden," so Alexander Melinz.

Während viele in den Sommerurlaub starten, macht sich eine Delegation der steirischen KPÖ mit einem anderen Ziel auf den Weg. Fünf Aktivisten, darunter Landesvorsitzender und Landtagsabgeordneter Alexander Melinz, reisen im Rahmen einer internationalen Solidaritätsbrigade nach Kuba. Im Gepäck befinden sich Hilfsgüter im Wert von rund 20.000 Euro.

Medikamente und Hilfsgüter für Krankenhäuser und Kinder

Nach Angaben des KPÖ-Landtagsklubs werden unter anderem Medikamente, Menstruationsartikel und Kinderspielzeug nach Kuba gebracht. Die Hilfsgüter seien durch Spenden finanziert worden und sollen direkt an das Krankenhaus „Ciro Redondo García“ in Artemisa, an die Föderation der kubanischen Frauen sowie an ein Waisenhaus in Cienfuegos übergeben werden.

„Die Menschen in Kuba nicht allein lassen“

Als Grund für die Hilfsaktion nennt die KPÖ die angespannte Versorgungslage auf der Karibikinsel. Laut Partei hätten wirtschaftliche Einschränkungen und Versorgungsengpässe massive Auswirkungen auf den Alltag der Bevölkerung. „Mit unserer Reise wollen wir einen konkreten Beitrag leisten und zeigen, dass die Menschen in Kuba nicht allein gelassen werden. Gerade in Zeiten, in denen die kubanische Bevölkerung unter großen Versorgungsproblemen leidet, ist internationale Solidarität wichtiger denn je“, erklärt Alexander Melinz.

KPÖ verweist auf schwierige Versorgungslage

Nach Angaben des KPÖ-Landtagsklubs führen Stromausfälle und Versorgungsprobleme dazu, dass unter anderem Kühlketten für Lebensmittel, die Wasserversorgung sowie die medizinische Versorgung beeinträchtigt werden. Die Partei verweist darauf, dass es an lebenswichtigen Medikamenten, Verbandsmaterial und anderen medizinischen Produkten fehle. Die Reise der steirischen Delegation ist Teil einer internationalen Solidaritätsinitiative, an der sich Unterstützer aus mehreren Ländern beteiligen.