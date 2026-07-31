Unwetter im Anmarsch: Starkregen und Sturmböen treffen die Steiermark

Nach der großen Hitze ziehen am Freitagnachmittag erste kräftige Gewitter über Teile der Steiermark. Lokal drohen Starkregen und Sturmböen. Auch am Samstag bleibt das Wetter unbeständig, allerdings nicht überall.

Laut dem UnwetterPortal Österreich entwickelten sich am Freitagnachmittag mehrere kräftige Schauer- und Gewitterzellen. Besonders betroffen ist derzeit die westliche Obersteiermark.

Laut dem UnwetterPortal Österreich entwickelten sich am Freitagnachmittag mehrere kräftige Schauer- und Gewitterzellen. Besonders betroffen ist derzeit die westliche Obersteiermark.

Die ersten Gewitter haben die Steiermark erreicht. Laut dem UnwetterPortal Österreich entwickelten sich am Freitagnachmittag mehrere kräftige Schauer- und Gewitterzellen. Besonders betroffen ist derzeit die westliche Obersteiermark, wo stellenweise mit intensivem Regen und kräftigen Windböen gerechnet werden muss.

Kräftige Gewitter im Westen

Nach Angaben der Wetterexperten ziehen die stärksten Gewitter derzeit von der westlichen Obersteiermark Richtung Kärnten. Gleichzeitig hat sich zwischen Mürzzuschlag und Reichenau an der Rax eine Starkregenzelle gebildet. Dort ist die Blitzaktivität aktuell zwar noch gering, dennoch kann es zu kräftigen Niederschlägen kommen. Mit den Gewittern sind intensiver Regen, Sturmböen und lokal schwierige Straßenverhältnisse möglich.

©UWZ Nach Angaben der Wetterexperten ziehen die stärksten Gewitter derzeit von der westlichen Obersteiermark Richtung Kärnten.

In der Nacht beruhigt sich die Lage

Am Freitagabend sollen die Gewitterzellen nach und nach wieder in sich zusammenfallen. In der Nacht auf Samstag wird es laut Prognose von GeoSphere Austria größtenteils trocken und vielfach sternenklar. Lediglich in der westlichen Obersteiermark könnten in den Morgenstunden vereinzelt noch ein paar Regentropfen fallen. Die Temperaturen gehen in der Nacht auf 16 bis 22 Grad zurück.

Am Samstag kommt die nächste Gewitterrunde

Lange hält die Wetterberuhigung allerdings nicht an. Bereits am Samstagvormittag wechseln sich Sonne und Wolken ab, ehe die Temperaturen mit föhnigem Südwind erneut kräftig ansteigen. Bis zu 35 Grad sind möglich. Ab Mittag bilden sich zunächst in den Bergen der Obersteiermark erste Regenschauer und Gewitter. Im Laufe des Nachmittags breiten sich diese aus. Vor allem am Abend und in der ersten Nachthälfte sind in der Obersteiermark teils kräftige Gewitter mit lokalem Starkregen zu erwarten.

Süden und Osten bleiben weitgehend verschont

Während es in der Obersteiermark unbeständig bleibt, sieht die Prognose für den Süden und Osten des Landes deutlich freundlicher aus. Dort soll es laut aktuellem Stand weitgehend trocken und gewitterfrei bleiben. Trotzdem empfehlen Wetterexperten, die Entwicklung aufmerksam zu verfolgen, da sich Gewitter im Sommer oft kurzfristig verstärken oder ihren Zugweg ändern können. Auch in vielen Orten in Österreich gilt derzeit Alarmstufe Rot, 5 Minuten hat berichtet: Extreme Unwetter im Anmarsch: Alarmstufe Rot in 6 Bundesländern.