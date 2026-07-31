„Das Nachtleben ist gestorben“: Steirisches Kult-Lokal schließt seine Türen

Für viele Gäste gehört das Lokal seit Jahrzehnten zu den Fixpunkten in der Weststeiermark. Doch Ende September ist endgültig Schluss. Steigende Kosten und fehlende Perspektiven zwingen die Betreiber zum Aufhören.

Mit dem 30. September 2026 endet ein Stück Gastronomiegeschichte in der Weststeiermark. Das „Fuxi’s Steak House“ in Bärnbach schließt seine Türen. Obwohl das Restaurant nach wie vor gut besucht ist, sehen die Betreiber keine wirtschaftliche Zukunft mehr.

„Wir sehen keine Zukunft mehr“

Für Marcus Fuchsbichler ist die Entscheidung alles andere als leicht gefallen. „Es ist eine Verkettung vieler Ursachen, aber wir sehen aus finanzieller Sicht keine Zukunft“, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Vor allem die stark gestiegenen Energie- und Betriebskosten sowie notwendige Investitionen hätten den Schritt unausweichlich gemacht. Auch sein Vater Reinhard Fuchsbichler, in der Region als „Fuxi“ bekannt, blickt mit Wehmut auf das Ende zurück. Der langjährige Gastronom unterstützte seinen Sohn in den vergangenen Jahren noch aktiv im Betrieb.

„Das Nachtleben im Bezirk ist gestorben“

Für die beiden Gastronomen hat sich die Branche in den vergangenen Jahren massiv verändert. Rauchverbot, Corona und das geänderte Freizeitverhalten hätten deutliche Spuren hinterlassen. „Das Nachtleben im Bezirk ist gestorben“, bringt es Reinhard Fuchsbichler auf den Punkt. Viele Menschen würden heute lieber privat feiern, gleichzeitig seien hochwertige Gastronomie und steigende Kosten immer schwieriger unter einen Hut zu bringen. Einen Nachfolger wird es für das Steakhouse nicht geben. Stattdessen soll das Gebäude umgebaut werden. Im Erdgeschoss entstehen künftig drei Eigentumswohnungen, während Marcus Fuchsbichler seine Wohnung im Obergeschoss behalten möchte.

Fast sechs Jahrzehnte Gastrogeschichte

Die Geschichte der Familie Fuchsbichler reicht bis 1969 zurück. Damals übernahmen Reinhards Eltern den Betrieb in Bärnbach. Im Laufe der Jahrzehnte entwickelte sich „Fuxi“ zu einem der bekanntesten Gastronomen der Region und führte mehrere Lokale – vom Stadtcafé über eine Pianobar bis hin zum heutigen Steakhouse. Bis Ende September können Gäste das Restaurant noch besuchen. Reservierungen werden weiterhin angenommen, außerdem bitten die Betreiber darum, offene Gutscheine rechtzeitig einzulösen.