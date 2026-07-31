A2 und A9: In der Steiermark drohen jetzt die längsten Staus des Sommer

Für viele beginnt am Samstag der Sommerurlaub und das wird auch auf Österreichs Straßen deutlich spürbar sein. Mit dem Ferienstart in Bayern und Baden-Württemberg machen sich Millionen Menschen auf den Weg in den Süden. Die ASFINAG rechnet deshalb mit dem verkehrsreichsten Wochenende des Sommers.

Hier wird es besonders eng

Vor allem auf den beiden großen Transitstrecken durch die Steiermark müssen Autofahrer mit erheblichen Verzögerungen rechnen. Auf der Pyhrnautobahn (A9) gelten die Mautstellen Bosruck und Gleinalm sowie der Grenzübergang Spielfeld als größte Staufallen. Auch auf der Südautobahn (A2) ist Geduld gefragt. Im Bereich der Tunnelkette Pack sorgen Bauarbeiten für Einschränkungen. Zeitweise sind Blockabfertigungen vor den Tunneln möglich. Zusätzlich bremsen mehrere Baustellen den Reiseverkehr.

Eng werden kann es unter anderem: zwischen Mautern und Kammern

zwischen Übelbach und dem Gleinalmtunnel

zwischen Graz-Webling und Schachenwald

Hier stehen abschnittsweise nur eingeschränkte Fahrstreifen zur Verfügung.

Samstagvormittag wird es am vollsten

Der stärkste Reiseverkehr wird bereits in der Nacht auf Samstag erwartet. Seinen Höhepunkt dürfte er laut Prognosen am späten Samstagvormittag erreichen. Wer flexibel ist, sollte seine Fahrt möglichst auf Randzeiten verlegen. Die Reisewelle bringt allerdings nicht nur volle Straßen, sondern auch viele Urlaubsgäste ins Bundesland. Besonders gefragt sind bei deutschen Gästen die Regionen Schladming-Dachstein, Graz und die Südsteiermark. Vor allem Wanderurlaub steht hoch im Kurs: Rund 71 Prozent der Urlauber aus Bayern entscheiden sich laut Tourismusdaten für Ferien in den Bergen, dies zeigen die Zalen des Steiermark Tourismus. Die längsten Aufenthalte verzeichnen Murau, Schladming-Dachstein und das Ausseerland-Salzkammergut. Die Steiermark punktet dabei nicht nur mit Natur und Kulinarik. Fast 90 Prozent der deutschen Gäste würden ihren Urlaub im grünen Bundesland weiterempfehlen.