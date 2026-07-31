Zebrastreifen, Stopptafeln und Co.: Kindergarten in Gratwein bekommt Verkehrsparcours

Zebrastreifen, Stopplinien und Verkehrszeichen wie im echten Straßenverkehr: Im Kindergarten und in der Kinderkrippe Gratwein können Kinder ab sofort spielerisch das richtige Verhalten im Straßenverkehr üben.

Für die jüngsten Verkehrsteilnehmer gibt es in Gratwein-Straßengel ab sofort eine besondere und eine besonders wichtige Neuerung.

Für die jüngsten Verkehrsteilnehmer gibt es in Gratwein-Straßengel ab sofort eine besondere und eine besonders wichtige Neuerung.

Für die jüngsten Verkehrsteilnehmer gibt es in Gratwein-Straßengel ab sofort eine besondere und eine besonders wichtige Neuerung. Im Außenbereich des Kindergartens und der Kinderkrippe wurden neue Fahrbahnmarkierungen, Zebrastreifen, Stopplinien und Verkehrszeichen angebracht. So können Kinder künftig mit Laufrad, Roller oder Fahrrad wichtige Verkehrsregeln spielerisch kennenlernen.

Lernen wie im echten Straßenverkehr

Die neue Übungsfläche bildet typische Situationen aus dem Straßenverkehr nach und soll den Kindern helfen, sich frühzeitig mit Verkehrszeichen, Vorfahrtsregeln und dem richtigen Verhalten im Straßenverkehr vertraut zu machen. Gerade für Kindergarten- und Krippenkinder bietet das praktische Üben eine wertvolle Möglichkeit, Sicherheit im Straßenverkehr zu gewinnen.

Arbeiten kostenlos umgesetzt

Möglich wurde das Projekt durch die Unterstützung der Firma SKD – Kettner Heinz. Das Unternehmen führte sämtliche Markierungsarbeiten unentgeltlich für die Marktgemeinde sowie den Kindergarten und die Kinderkrippe Gratwein durch. Die Marktgemeinde bedankt sich ausdrücklich für das Engagement: „Ein solches Engagement ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit und verdient unsere größte Anerkennung.“