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Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Notarzt.
Nach der Erstversorgung wurden beide vom Rettungsdienst in das Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht.
Liezen
31/07/2026
Kollision

Unfall auf der B320: Neunjähriges Kind nach Kollision im Krankenhaus

An einer Kreuzung der B320 stießen zwei Autos am Freitagnachmittag im Bezirk Liezen zusammen. Eine Frau und ein neunjähriges Kind wurden verletzt.

von Leema Mohsenzada-Slaje Auf dem Foto auf www.5min.at sieht man Leema Mohsenzada-Slaje.
1 Minute Lesezeit(111 Wörter)
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Nach ersten Ermittlungen der Polizei wollte eine 79-jährige Oberösterreicherin mit ihrem Auto von der L712 auf die B320 einbiegen. Dabei dürfte sie das herannahende Auto einer 60-jährigen Lenkerin übersehen haben. In der Folge kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge.

Frau und Kind ins Krankenhaus gebracht

Die 60-jährige Auto-Lenkerin sowie ihr neunjähriger Mitfahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung wurden beide vom Rettungsdienst in das Diakonissenkrankenhaus Schladming gebracht. Die 79-Jährige und ihre beiden Mitfahrerinnen blieben nach Angaben der Polizei unverletzt. An beiden Autos entstand Totalschaden. Ein Alkotest verlief bei beiden Lenkerinnen negativ.

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