Nach 27-Millionen-Investition: Steirisches Traditions-Sägewerk ist insolvent

Vor zwei Jahren wurde noch kräftig investiert, jetzt folgt der Rückschlag: Das Traditionsunternehmen Schaffer Holz aus Eppenstein muss für seinen Sägewerksbereich ein Insolvenzverfahren einleiten.

Hiobsbotschaft aus der Obersteiermark: Das traditionsreiche Unternehmen Schaffer Holz hat angekündigt, für seinen Sägewerksbereich ein Insolvenzverfahren einzuleiten. Der Insolvenzantrag soll laut Unternehmen innerhalb der kommenden zwei Wochen eingebracht werden, so aus einem Bericht der Kronen Zeitung.

Bank stellt Kredite fällig

Auslöser für den Schritt ist nach Unternehmensangaben die Entscheidung der finanzierenden Hausbank, bestehende Kredite fällig zu stellen und den Zahlungsverkehr einzustellen. Dadurch sei eine Fortführung des Betriebs außerhalb eines Sanierungsverfahrens nicht mehr möglich geworden. Nicht betroffen ist die zur Unternehmensgruppe gehörende SMRH Einkaufsrundholzgesellschaft.

Probleme nach Millionen-Investition

Noch im Vorjahr investierte Schaffer Holz rund 27 Millionen Euro in eine neue Produktionsanlage. Doch genau diese Großinvestition entwickelte sich zu einer großen Herausforderung. Laut Unternehmen führten Schwierigkeiten beim Hochfahren der Anlage sowie aufwendige Mängelbehebungen zu erheblichen Verzögerungen und Leistungseinbußen. Zusätzlich belasteten hohe Rohstoffpreise für Starkholz sowie die angespannte internationale Marktlage das Unternehmen.

Arbeitsplätze sollen erhalten bleiben

Trotz der Insolvenz will die Geschäftsführung den Standort in Eppenstein erhalten. Geschäftsführer Markus Schaffer betont: „Es ist unser ausdrückliches Ziel, das Unternehmen fortzuführen und die Arbeitsplätze zu erhalten.“ Dafür werde nun intensiv nach strategischen Partnern gesucht, die eine rasche Sanierung und Fortführung des Betriebs ermöglichen sollen. Für die Beschäftigten bedeutet die Ankündigung vorerst Unsicherheit. Das Unternehmen hofft jedoch, den Produktionsbetrieb nach Abschluss des Sanierungsverfahrens möglichst rasch wieder vollständig aufnehmen zu können.