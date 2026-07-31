Größte Wasserstoff-Anlage des Landes: Grazer Unternehmen startet durch

KS Engineers liefert die größte Wasserstoff-Produktionsanlage Österreichs. Sie soll ab 2027 jährlich bis zu 750 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen und setzt dabei bewusst auf europäische Technologie.

Was vor wenigen Jahren noch als Zukunftsvision galt, nimmt in der Weststeiermark nun konkrete Formen an. Im Ortsteil Bergla entsteht derzeit die größte Wasserstoff-Produktionsanlage Österreichs. Hinter dem technischen Herzstück steht ein Unternehmen aus Graz: KS Engineers liefert erstmals eine komplette Anlage dieser Größenordnung. Mit dem rund 25 Millionen Euro schweren Projekt soll ab Ende 2027 grüner Wasserstoff produziert werden. Ziel ist es, fossile Energieträger in der Industrie schrittweise zu ersetzen.

Bis zu 750 Tonnen grüner Wasserstoff pro Jahr

Die Anlage wird künftig jährlich bis zu 750 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen. Eingesetzt werden soll dieser unter anderem bei der Wolfram Bergbau und Hütten AG, wo energieintensive Produktionsprozesse künftig nachhaltiger gestaltet werden sollen. Herzstück der Anlage ist eine moderne PEM-Elektrolyse. Dabei wird Wasser mithilfe von Strom in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten. Laut KS Engineers erreicht der produzierte Wasserstoff einen Reinheitsgrad von 99,99 Prozent, eine Voraussetzung für den Einsatz in sensiblen Industrieprozessen.

©KS Engineers Die Anlage wird künftig jährlich bis zu 750 Tonnen grünen Wasserstoff erzeugen.

Vom Auto zur Energiewende

Für KS Engineers markiert das Projekt einen wichtigen Schritt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Graz war jahrzehntelang vor allem für Prüftechnik in der Automobilindustrie bekannt. Nun entwickelt sich der Betrieb zunehmend zu einem Technologielieferanten für die Energiewirtschaft. Geschäftsführer Daniel Kopriva sagt: „Wir kommen ursprünglich aus der hochkomplexen Automotive-Prüftechnik und haben über viele Jahre Know-how im Bereich Wasserstoff, Brennstoffzelle und Elektrolyse aufgebaut. Jetzt übertragen wir dieses Wissen erstmals in eine industrielle Produktionsanlage dieser Größenordnung.“

©KS Engineers Geschäftsführer Daniel Kopriva sagt: „Wir übertragen unser Wissen erstmals in eine industrielle Produktionsanlage dieser Größenordnung.“

Bewusst ohne chinesische Lieferketten

Ein besonderes Merkmal des Projekts ist die Herkunft der zentralen Komponenten. Gemeinsam mit Technologiepartner Bosch setzt KS Engineers bewusst auf eine europäische Wertschöpfungskette. „Europa verfügt über die technologische Kompetenz, um im Wasserstoffbereich eine führende Rolle einzunehmen“, betont Kopriva. Ziel sei es, kritische Energieinfrastruktur unabhängiger von außereuropäischen Lieferketten zu machen. Während sich der klassische Automobilmarkt derzeit schwierig entwickelt, sieht KS Engineers großes Potenzial im Energiesektor. Wasserstoff, Energieversorgung und neue industrielle Technologien würden künftig eine immer größere Rolle spielen.