Unwetter fegte über die Steiermark: Bäume krachen auf Straße und Stromleitungen

Ein heftiges Unwetter hat am Freitagnachmittag Teile des Mürztals erfasst. Starke Windböen ließen mehrere Bäume auf eine Landesstraße stürzen, teilweise rissen sie auch Stromleitungen mit. Die Feuerwehr musste ausrücken.

Starke Windböen und heftiger Regen hatten entlang der L123 auf einer Länge von rund einem Kilometer mehrere Bäume auf und neben die Fahrbahn geworfen.

Starke Windböen und heftiger Regen hatten entlang der L123 auf einer Länge von rund einem Kilometer mehrere Bäume auf und neben die Fahrbahn geworfen.

Die Gewitter, die am Freitagnachmittag über die Steiermark zogen, haben im Mürztal für zahlreiche Behinderungen gesorgt, 5 Minuten hat im Vorfeld berichtet: Unwetter im Anmarsch: Starkregen und Sturmböen treffen die Steiermark. Besonders betroffen war die L123 Stollinggrabenstraße in St. Lorenzen im Mürztal, wo umgestürzte Bäume den Verkehr lahmlegten.

©Freiwillige Feuerwehr St.Lorenzen im Mürztal Besonders betroffen war die L123 Stollinggrabenstraße in St. Lorenzen im Mürztal, wo umgestürzte Bäume den Verkehr lahmlegten.

Straße auf rund einem Kilometer blockiert

Gegen 17.37 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal zu einem Unwettereinsatz alarmiert. Starke Windböen und heftiger Regen hatten entlang der L123 auf einer Länge von rund einem Kilometer mehrere Bäume auf und neben die Fahrbahn geworfen. Besonders gefährlich: Einige Bäume stürzten direkt in Stromleitungen. Diese mussten vom E-Werk Kindberg entfernt werden, bevor die Aufräumarbeiten fortgesetzt werden konnten. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr beseitigten die umgestürzten Bäume und machten die Straße wieder für den Verkehr passierbar. Unterstützt wurden sie von der Polizei sowie dem Energieversorger. Im Einsatz standen das KDO-A und HLF4 der Freiwilligen Feuerwehr St. Lorenzen im Mürztal mit insgesamt neun Feuerwehrleuten.

Warnung nach dem Sturm

Auch wenn das Gewitter bereits weitergezogen ist, warnen die Einsatzkräfte vor weiteren Gefahren. Beschädigte oder angebrochene Äste können noch Stunden nach einem Sturm abbrechen und zu Boden stürzen. Vor allem in Waldgebieten und auf Straßen entlang von Bäumen ist deshalb weiterhin besondere Vorsicht geboten. Die Feuerwehr appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, nach Unwettern aufmerksam zu bleiben und mögliche Gefahrenstellen zu meiden.