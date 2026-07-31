Erst über 35 Grad, dann Gewitter: Diese Regionen der Steiermark trifft es

Der Samstag startet vielerorts freundlich und hochsommerlich. Doch mit den steigenden Temperaturen wächst auch die Gewittergefahr. Vor allem in der Obersteiermark kann es am Nachmittag und Abend kräftig krachen.

In der Steiermark werden am Samstag Höchstwerte zwischen 29 und 35 Grad erwartet. Während es im Süden und Osten überwiegend trocken bleibt, steigt in anderen Landesteilen das Risiko für kräftige Gewitter deutlich an.

Sonne, Wolken und rasch steigende Temperaturen

Der Tag beginnt mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Zeitweise ziehen zwar dichtere Wolkenfelder durch, dennoch kann sich die Sonne immer wieder durchsetzen. Ein auflebender Südwind sorgt laut GeoSphere Austria zusätzlich dafür, dass die Temperaturen bereits am Vormittag rasch ansteigen. Ab Mittag bilden sich zunächst in den Bergen der Obersteiermark erste Regenschauer und Gewitter. Im Laufe des Nachmittags breiten sich diese weiter aus. Besonders am Abend und in der ersten Nachthälfte muss in der Obersteiermark mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden. Lokal sind dabei Starkregen und stürmische Böen möglich. Mit den Gewittern dreht der Wind auf Nordwest, wodurch die Temperaturen etwas zurückgehen. Deutlich ruhiger bleibt die Wetterlage nach der aktuellen Prognose im Süden und Osten der Steiermark. Dort bleibt es weitgehend trocken und sommerlich heiß.