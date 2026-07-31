Ohne Helm? 20-jähriger Biker nach schwerem Crash ins LKH geflogen

Ein 20-jähriger Motorradlenker kollidierte am Freitag in Vasoldberg (Graz-Umgebung) mit einem Auto und erlitt schwere Kopfverletzungen. Er musste mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen werden.

Gegen 18 Uhr war ein 21-jähriger Autofahrer auf einer Gemeindestraße unterwegs, als ihm in einer Kurve ein Motorrad entgegenkam. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befand sich der 20-jährige Motorradlenker dabei mittig auf der Fahrbahn. Obwohl der Auto-Lenker sofort eine Vollbremsung einleitete, konnte der Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden. Der Motorradfahrer kam in der Folge zu Sturz.

Schwere Kopfverletzungen

Der 20-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Kopfverletzungen. Laut den ersten Ermittlungen dürfte er keinen Sturzhelm getragen haben. Nach der Erstversorgung wurde der Verletzte vom Rettungshubschrauber C12 in das LKH Graz geflogen.