Hitzegewitter im Anmarsch: Unwetterwarnung für acht steirische Bezirke

In Teilen der Steiermark musst du am Samstag mit kräftigen Gewittern, Hagel und Starkregen rechnen. Betroffen sind vor allem die Obersteiermark und das Randgebirge. Im Süden und Osten bleibt es meist trocken.

In acht steirischen Bezirken gilt eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel. Besonders in der Obersteiermark können am Nachmittag kräftige Gewitter mit Starkregen entstehen.

In acht steirischen Bezirken gilt eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel. Besonders in der Obersteiermark können am Nachmittag kräftige Gewitter mit Starkregen entstehen.

Für acht steirische Bezirke besteht aktuell eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel. Betroffen sind Murtal, Graz-Umgebung, Leoben, Voitsberg, Liezen, Murau, Bruck-Mürzzuschlag und Weiz. Für Leibnitz, Graz, die Südoststeiermark, Deutschlandsberg und Hartberg-Fürstenfeld liegen laut UWZ derzeit keine Warnungen vor. Die Warnlage betrifft damit vor allem die nördlichen und westlichen Teile des Landes.

©UWZ Die UWZ warnt in acht steirischen Bezirken vor Gewittern und Hagel.

Sonne und Wolken noch am Samstagvormittag

Am Samstagvormittag wechseln sich aufgelockerte und zeitweise stark bewölkte Phasen ab. Dazwischen zeigt sich immer wieder die Sonne. Gleichzeitig lebt Wind aus südlichen Richtungen auf und die Temperaturen steigen rasch an. „Die Höchsttemperatur liegt am Samstag zwischen 29 und 35 Grad.“

Gewitter ab Mittag

Ab Mittag entstehen in den Bergen der Obersteiermark erste Regenschauer. Im Laufe des Nachmittags können sich dort und teilweise im Randgebirge kräftige Hitzegewitter bilden. Punktuell ist dabei auch Starkregen möglich. Mit den Schauern dreht der Wind auf Nordwest, gleichzeitig gehen die Temperaturen etwas zurück.

Süden bleibt trocken

Im Süden und Osten der Steiermark bleibt es laut GeoSphere Austria weitgehend gewitterfrei. Dort soll es auch trocken bleiben. Am Abend ziehen vor allem im Bergland noch einige Gewitter durch, die allmählich nachlassen. Im Süden ist das Gewitterrisiko geringer.

Ruhigere Nacht

In der Nacht fallen die Gewitter und die nachfolgenden Quellwolken zunehmend zusammen. Danach lockert es in weiten Teilen der Steiermark auf. Die Temperaturen sinken auf 15 bis 21 Grad. Damit endet der heiße Samstag vielerorts deutlich ruhiger.

Vorwarnungen im Überblick Für folgende steirische Bezirke gilt laut UWZ eine Vorwarnung vor Gewittern und Hagel: Murtal

Graz-Umgebung

Leoben

Voitsberg

Liezen

Murau

Bruck-Mürzzuschlag

Weiz

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