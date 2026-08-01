Steirische Spitäler kämpfen mit Temperaturen bis zu 32 Grad

In steirischen Spitälern steigen die Temperaturen teils auf über 30 Grad. Eine Umfrage der Ärztekammer und eine NEOS-Anfrage zeigen, wie stark Patienten und Personal belastet sind.

In steirischen Spitälern wird die Sommerhitze für viele zur Belastungsprobe. Laut einer aktuellen Umfrage der Ärztekammer fühlen sich 74 Prozent der befragten angestellten Ärztinnen und Ärzte durch häufigere und längere Hitzeperioden stark oder sehr stark beeinträchtigt. Mehr als 28 Prozent berichteten, dass es in ihrem Dienstzimmer zum Zeitpunkt der Umfrage über 30 Grad hatte. Bei einigen wurden sogar mehr als 35 Grad erreicht. Besonders betroffen sind Dienstzimmer, Stationen, Patientenzimmer und Wartebereiche.

Gefahr für Kranke

Die Hitze trifft vor allem ältere, schwer kranke und unbewegliche Menschen. In der Umfrage nannten Ärztinnen und Ärzte Flüssigkeitsmangel, Kreislaufprobleme, Schlafstörungen und eine deutlich höhere Belastung der Patienten. Ärztekammer-Präsident Michael Sacherer sagt: „Besonders betroffen sind ältere, schwer kranke und immobilisierte Patientinnen und Patienten.“ Auch das Personal leidet unter Kopfschmerzen, geistiger Erschöpfung und sinkender Belastbarkeit. Damit wird die Hitze nicht nur unangenehm, sondern kann auch Behandlung und Genesung erschweren.

Bis zu 32 Grad

Wie hoch die Temperaturen tatsächlich steigen, zeigt auch die Beantwortung einer NEOS-Anfrage zur KAGes. In Wagna wurden in Patientenzimmern, vor allem im zweiten Obergeschoss, bis zu 32 Grad gemessen. In Deutschlandsberg lagen die Werte in einzelnen Räumen bei 30 Grad, an allen Standorten des LKH Oststeiermark bei mehr als 29 Grad. Nur für Bad Radkersburg liegen laut Anfrage keine Aufzeichnungen über Temperaturen über 29 Grad vor. In Räumen ohne vorgeschriebene Temperaturgrenzen finden grundsätzlich keine Messungen statt.

Zu wenig Schutz

86 Prozent der befragten Ärztinnen und Ärzte halten die bisherigen Maßnahmen für unzureichend. Häufig kommen laut Ärztekammer nur Ventilatoren zum Einsatz. Für Feldbach und Fürstenfeld sind 2026 Kühlregister für Patientenzimmer vorgesehen, für Weiz erst 2027. Eine umfassende Erhebung der gekühlten Flächen an allen KAGes-Standorten soll im Herbst 2026 abgeschlossen sein. 2024 gingen bei der KAGes 13 Beschwerden wegen der Hitze ein, 2025 waren es sieben.

Forderung nach Plan

NEOS-Klubobmann Niko Swatek fordert deshalb einen verbindlichen Hitzeschutzplan. „Ein Krankenhaus muss ein Ort der Genesung sein und darf nicht zur Hitzefalle werden. Temperaturen von über 30 Grad sind für Patient unzumutbar.“ Auch die Ärztekammer verlangt moderne Kühlsysteme. Kurienobmann Gerhard Posch hält fest: „Jede Investition in moderne Kühlsysteme ist eine Investition in die Patientensicherheit und Versorgungsqualität von heute und daher mehr als dringend gefordert.“ An der Ärztekammer-Umfrage im Juli 2026 nahmen unter anderem angestellte Ärztinnen und Ärzte der KAGes, der Med Uni Graz, konfessioneller Häuser und privater Krankenanstalten teil.