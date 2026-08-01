Unfall in Spielberg: Lenker verliert in Kreisverkehr die Kontrolle

Ein Verkehrsunfall hat am Samstagmorgen in Spielberg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein Pkw geriet im Kreisverkehr ins Schleudern und kam quer zur Fahrbahn zum Stillstand. Verletzt wurde niemand.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Samstagmorgen in Spielberg ereignet. Ein Pkw-Lenker verlor auf der L518 im Bereich eines Kreisverkehrs die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam quer zur Ausfahrt zum Stillstand. Verletzt wurde dabei niemand.

Rettungskräfte nach Unfall im Einsatz

Nach dem Notruf rückten 17 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Spielberg sowie die Polizei zur Unfallstelle aus. Die Feuerwehr sicherte den Bereich ab und übernahm gemeinsam mit einem regionalen Bergeunternehmen die Bergung des Fahrzeugs sowie die Aufräumarbeiten. Während des Einsatzes musste der Kreisverkehr teilweise für den Verkehr gesperrt werden. Nach rund einer Stunde war die Unfallstelle geräumt und die Straße wieder uneingeschränkt befahrbar.