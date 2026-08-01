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/ ©Bundesheer/ Günter Filzwieser
Das Bild auf 5min.at zeigt Soldaten im Einsatz.
Das österreichische Bundesheer führt von 24. bis 28. August eine Militärübung im Raum Leoben-Donawitz und Trofaiach (Laintal) durch.
Leoben
01/08/2026
Großübung

180 Soldaten bald im Raum Leoben im Einsatz

Das Bundesheer führt Ende August eine mehrtägige Übung im Raum Leoben-Donawitz und Trofaiach durch. Rund 180 Soldatinnen und Soldaten werden dabei mit 15 Fahrzeugen im Einsatz stehen.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(74 Wörter)
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Das österreichische Bundesheer führt von 24. bis 28. August eine Militärübung im Raum Leoben-Donawitz und Trofaiach (Laintal) durch, wie die Stadt Leoben in einer Aussendung mitteilt. An der Übung nehmen rund 180 Soldatinnen und Soldaten sowie etwa 15 Räderfahrzeuge teil. Der Einsatz von tief fliegenden Militärluftfahrzeugen oder Landungen im Übungsgebiet ist nicht vorgesehen. Während der Übung kommt allerdings Knall-, Markier-, Leucht- und Signalmunition zum Einsatz.

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