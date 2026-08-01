Traktor-Anhänger kippt um: Getreideladung verteilt sich auf Fahrbahn

Ein Traktorunfall hat am Freitagnachmittag in Spielberg für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Ein mit Getreide beladener Anhänger kippte um und blockierte mit seiner Ladung die Fahrbahn. Verletzt wurde niemand.

Der Anhänger kippte um und die Getreideladung verteilte sich über die Fahrbahn.

Der Anhänger kippte um und die Getreideladung verteilte sich über die Fahrbahn.

Ein Verkehrsunfall mit einem Traktor hat am Freitagnachmittag, 31. Juli, in Spielberg einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Ein mit Getreide beladener Anhänger kippte um und verteilte seine gesamte Ladung auf der Straße. Verletzt wurde niemand.

Traktorunfall sorgt für Feuerwehreinsatz in Spielberg

Der Unfall ereignete sich gegen 17.30 Uhr im Bereich einer Eisenbahnunterführung. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Traktor samt Anhänger. Der Anhänger kippte um und die Getreideladung verteilte sich über die Fahrbahn. Die Freiwillige Feuerwehr Spielberg rückte mit 18 Einsatzkräften zur Unfallstelle aus. Während der Anhänger wieder aufgerichtet wurde, schaufelten die Feuerwehrleute das verstreute Getreide per Hand in Transportboxen um. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten laut Einsatzleiter Hauptbrandinspektor Gerald Stengg mehr als eine Stunde. Während des Einsatzes war die Straße gesperrt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 01.08.2026 um 16:24 Uhr aktualisiert