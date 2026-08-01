Unwetter, Unfall: Feuerwehr muss zehn Mal an einem Tag ausrücken

Unwetter und ein Verkehrsunfall haben am Freitag für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Fohnsdorf gesorgt. Insgesamt zehn Mal rückten die Einsatzkräfte aus, um Schäden durch Starkregen, Sturm und eine Bus-Pkw-Kollision zu bewältigen.

Neben zahlreichen Unwettereinsätzen beschäftigte die Feuerwehren am Abend auch eine Kollision zwischen einem Bus und einem Pkw.

Neben zahlreichen Unwettereinsätzen beschäftigte die Feuerwehren am Abend auch eine Kollision zwischen einem Bus und einem Pkw.

Ein arbeitsreicher Freitag liegt hinter den Freiwilligen Feuerwehren Fohnsdorf und Rattenberg. Insgesamt zehn Mal mussten die Einsatzkräfte am 31. Juli ausrücken. Neben zahlreichen Unwettereinsätzen beschäftigte die Feuerwehren am Abend auch eine Kollision zwischen einem Bus und einem Pkw.

Starkregen und Sturmböen sorgen für Schäden

Die heftigen Niederschläge führten dazu, dass mehrere Keller und Liftschächte ausgepumpt werden mussten. Zudem blockierten umgestürzte Bäume Straßen im Gemeindegebiet. In der Hauptstraße stürzte ein Baum auf mehrere Garagen. Auch Verklausungen in den Bächen der Grabenstraße und der Winterbachgasse mussten von den Einsatzkräften beseitigt werden.

Bus kollidiert mit Pkw

Nachdem der Großteil der wetterbedingten Einsätze abgearbeitet war, wurde die Feuerwehr Fohnsdorf zu einem Verkehrsunfall alarmiert. In der Hauptstraße waren ein Bus und ein Pkw zusammengestoßen. Der Pkw wurde dabei erheblich beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Sowohl die beiden Fahrzeuglenker als auch die Fahrgäste des Busses blieben unverletzt.

©FF Fohnsdorf ©FF Fohnsdorf ©FF Fohnsdorf

Straße gereinigt

Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle, band ausgelaufene Betriebsmittel und entfernte den beschädigten Pkw von der Fahrbahn. Anschließend wurde die Straße gereinigt. Gegen 22.30 Uhr konnten sämtliche Einsätze erfolgreich abgeschlossen werden.